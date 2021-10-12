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Дієтологи розповіли, що можна їсти на ніч

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Вівторок 12 жовтня 2021 22:43
Дієтологи розповіли, що можна їсти на ніч Фото: дієтологи розповіли, що можна їсти на ніч (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Дієтологи не радять приймати їжу на ніч, оскільки це може привести до проблем з травленням і накопичення зайвих калорій. Проте існують продукти, якими можна перекусити пізно ввечері.

Про це повідомляє HuffPost.

Це нормально - іноді потурати своїй нічній тязі до їжі. Експерти кажуть, що якщо ви хочете перекусити на ніч, то з'їжте легку порційну закуску. При цьому важливо, щоб ви їли здорову їжу, яка містить клітковину і білок.

Що їсти, якщо ви хочете перекусити вночі

  • Сир і крекери;
  • Горіхи;
  • Грецький йогурт і насіння чіа;
  • Нут;
  • Попкорн без масла;
  • Арахісове масло і яблука;
  • Трейл-мікс - комбінація граноли, сухофруктів і горіхів.

Дієтологи також радять обмежити споживання оброблених солодких продуктів, оскільки вони підвищують рівень цукру в крові.

Крім того, намагайтеся уникати жирної, смаженої, гострої або кислої їжі, а також кофеїну - вони можуть викликати печію.

Експерти радять не їсти перед екранами телевізорів, смартфонів та інших пристроїв, щоб краще зосередиться на їжі і смакувати трапезою.

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