Названо 4 продукти, які очистять організм від токсинів і шлаків

Деякі продукти харчування допомагають очищати організм від токсинів. Саме збалансована дієта підтримує природні процеси детоксикації в організмі.

Корисні продукти

За словами дієтолога Наталії Самойленко, тіло людини вже оснащене природними системами детоксикації, насамперед через печінку, нирки та інші органи.

Незважаючи на те, що ідея спеціальної детоксикаційної дієти може здатися привабливою, вона часто передбачає суворі дієтичні обмеження, які можуть бути як нездоровими, так і нестійкими в довгостроковій перспективі.

Замість цього варто зосередитись на споживанні збалансованої дієти.

Хрестоцвіті овочі

Брокколі, брюссельська капуста та цвітна капуста, можуть активувати ферменти, які допомагають розщеплювати проканцерогени та підтримувати глутатіон, який регулює імунну систему та покращує детоксикацію.

Ягоди

Ягоди багаті поживними речовинами та фітохімічними речовинами, такими як флавоноїди. Такі речовини мають захисну дію проти запальних станів, хвороб серця та різних видів раку.

Виноград

Виноград містить ресвератрол, який розширює кровоносні судини, зменшує згортання крові та зменшувати біль і набряк.

Продукти з лікопіном

Лікопін - це сполука, яка надає таким продуктам, як помідори, гуава та кавун, червоний колір. Також він має високий антиоксидантний потенціал, один з найвищих у групі рослинних пігментів, званих каротиноїдами.

До того ж така сполука може мати захисну дію проти таких станів, як рак, зокрема рак передміхурової залози, а також захворювання серця та печінки.

Помилкові уявлення про детоксикацію

Детокс-дієти з інтернету часто передбачають використання проносних засобів, діуретиків, вітамінів, мінералів, чаїв та інших продуктів, які, як вважають, мають детоксикаційні властивості.

Термін "токсини" зазвичай передбачає забруднюючі, синтетичні хімічні речовини, важкі метали та оброблені харчові продукти, які можуть негативно вплинути на здоров’я.

Однак популярні детокс-дієти рідко визначають конкретні токсини, які вони мають на меті вивести.

Крім того, жодні докази не підтверджують використання цих дієт для виведення токсинів. Лише корисні продукти у раціоні будуть сприятливо діяти на організм.