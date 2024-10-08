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Названы 4 продукта, которые очистят организм от токсинов и шлаков

Вторник 08 октября 2024 11:35
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Названы 4 продукта, которые очистят организм от токсинов и шлаков Какие продукты есть для детоксикации организма (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Наталия Самойленко

Некоторые продукты питания помогают очищать организм от токсинов. Именно сбалансированная диета поддерживает естественные процессы детоксикации в организме.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о полезных продуктах для детоксикации организма.

Полезные продукты

По словам диетолога Натальи Самойленко, тело человека уже оснащено природными системами детоксикации, прежде всего через печень, почки и другие органы.

Несмотря на то, что идея специальной детоксикационной диеты может показаться привлекательной, она часто предполагает строгие диетические ограничения, которые могут быть как нездоровыми, так и неустойчивыми в долгосрочной перспективе.

Вместо этого следует сосредоточиться на потреблении сбалансированной диеты.

Крестоцветные овощи

Брокколи, брюссельская капуста и цветная капуста могут активировать ферменты, которые помогают расщеплять проканцерогены и поддерживать глутатион, регулирующий иммунную систему и улучшающий детоксикацию.

Ягоды

Ягоды богаты питательными веществами и фитохимическими веществами, такими как флавоноиды. Такие вещества оказывают защитное действие против воспалительных состояний, заболеваний сердца и различных видов рака.

Виноград

Виноград содержит ресвератрол, который расширяет кровеносные сосуды, уменьшает свертываемость крови и уменьшает боль и отек.

Продукты с ликопином

Ликопин - это соединение, которое придает таким продуктам, как помидоры, гуава и арбуз, красный цвет. Также он имеет высокий антиоксидантный потенциал, один из самых высоких в группе растительных пигментов, называемых каротиноидами.

К тому же, такое соединение может оказывать защитное действие против таких состояний, как рак, в частности рак предстательной железы, а также заболевания сердца и печени.

Ошибочные представления о детоксикации

Детокс-диеты из интернета часто предполагают использование слабительных средств, диуретиков, витаминов, минералов, чаев и других продуктов, которые, как полагают, обладают детоксикационными свойствами.

Термин "токсины" обычно подразумевает загрязняющие, синтетические химические вещества, тяжелые металлы и обработанные пищевые продукты, которые могут негативно повлиять на здоровье.

Однако популярные детокс-диеты редко определяют конкретные токсины, которые они имеют целью вывести.

Кроме того, никакие доказательства не подтверждают использование этих диет для выведения токсинов. Только полезные продукты в рационе будут благоприятно действовать на организм.

Тело имеет сложный способ выведения токсинов, привлекающий печень, почки, пищеварительную систему, кожу и легкие. Однако только когда эти органы здоровы, они могут эффективно выводить нежелательные вещества.

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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Наталии Самойленко и сайт Нealthline.

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