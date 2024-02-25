Дієтолог розповів, коли насправді потрібно снідати та вечеряти, щоб схуднути

Коли потрібно снідати та вечеряти

За словами дієтолога, структурований розпорядок дня дуже корисний для людей, які хочуть схуднути. Мало того, він радить усім людям задуматися про "життя по годинах".

Коли потрібно вечеряти (фото: freepik.com)

А от вечеряти, зазначив лікар, варто за 2-3 години до сну. І якщо ви лягаєте спати о 22:00, то останній прийом їжі має відбутися приблизно о 19:00. Так ви дасте організму достатньо часу, щоб він встиг почати перетравлювати їжу, а вночі метаболізм вже сповільниться.

Варто враховувати, що кожна людина індивідуальна, а тому тестувати дієти і змінювати режим сну або харчування потрібно лише після консультації з фахівцем. Обов'язково консультуйтеся з лікарем та не займайтеся самолікуванням.