Диетолог рассказал, когда на самом деле нужно завтракать и ужинать, чтобы похудеть

Когда нужно завтракать и ужинать

По словам диетолога, структурированный распорядок дня весьма полезен для людей, которые хотят похудеть. Более того, он советует всем людям задуматься о "жизни по часам".

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Когда нужно ужинать (фото: freepik.com)

А вот ужинать, отметил врач, стоит за 2-3 часа до сна. И если вы ложитесь спать в 22:00, то последний прием пищи должен состояться примерно в 19:00. Так вы дадите организму достаточно времени, чтобы он успел начать переваривать пищу, а ночью метаболизм уже замедлится.

Стоит учитывать, что каждый человек индивидуален, а потому пробовать диеты и менять режим сна либо питания нужно лишь после консультации со специалистом. Обязательно консультируйтесь с врачом и не занимайтесь самолечением.