Вчені анонсували нові ліки, які назавжди позбавлять від похмілля: що відомо

Похмілля - це дуже неприємний стан, який може відчувати людина, яка вживала забагато алкоголю напередодні. Але вчені вважають, що вони знайшли рішення - гель, який може назавжди позбавити від похмілля.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на дослідження в журналі Nature Nanotechnology.

Що відомо про ліки проти похмілля

Дослідники з ETH Zurich у Швейцарії успішно розробили білковий гель, який розщеплює алкоголь у шлунково-кишковому тракті.

У нещодавно опублікованому дослідженні було виявлено, що у мишей гель швидко, ефективно і безпосередньо перетворює алкоголь на нешкідливу оцтову кислоту, перш ніж він потрапить у кров.

Саме в крові цей гель зазвичай розвиває свою інтоксикаційну та шкідливу дію.

"Гель зміщує розщеплення алкоголю з печінки на травний тракт. На відміну від метаболізму алкоголю в печінці, шкідливий ацетальдегід не виробляється як проміжний продукт", - розповів про успіхи дослідження професор Раффаеле Меззенга.

Вчені знайшли ліки проти похмілля (Скриншот)

Ацетальдегід токсичний і є причиною багатьох проблем зі здоров'ям, викликаних надмірним вживанням алкоголю.

За словами вчених, в майбутньому гель можна буде приймати перорально до або під час вживання алкоголю, щоб запобігти підвищенню рівня алкоголю в крові та ацетальдегіду від пошкодження організму.

Це відрізняє його від інших існуючих продуктів, які стверджують, що борються лише з симптомами надмірного вживання алкоголю, оскільки гель також усуває причину.

Однак гель ефективний лише до тих пір, поки в шлунково-кишковому тракті ще є алкоголь. Це означає, що він мало допоможе при отруєнні алкоголем, якщо той потрапив у кров.

Обмежте алкоголь

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько трьох мільйонів людей щорічно помирають від надмірного вживання алкоголю.

Національна служба охорони здоров’я Британії, наприклад, рекомендує вживати не більше 14 одиниць алкоголю на тиждень, розподілених протягом трьох днів або більше. Це приблизно шість середніх келихів вина або шість келихів пива.