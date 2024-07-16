Диетолог рассказал, действительно ли оливковое масло спасает от похмелья
После весело проведенных празднований многие люди задаются вопросом, как снять похмелье народными средствами. Многие утверждают, что оливковое масло может помочь избавиться от похмелья.
Действительно ли оливковое масло помогает избежать похмелья и какие правила соблюдать - читайте ниже в материале РБК-Украина (проект Styler).
Помогает ли оливковое масло от похмелья
Пользователь в сети, видео которой набрало 86 тысяч лайков, рассказала, что порция оливкового масла может предотвратить похмелье после ночной выпивки.
С оливковым маслом все просто - это жиры, то есть они ограничивают действие алкоголя на организм. Как вариант можно заправить небольшую порцию салата этим маслом и съесть его.
Диетолог Стефани Нельсон рассказал, что на самом деле не существует никакого чудодейственного лекарства от похмелья. Любая пища в желудке до и при употреблении алкоголя замедлит всасывание алкоголя.
Нельсон объяснил, что нет надобности пить оливковое масло, а вместо этого вы должны хорошо поесть перед тем, как пойти употреблять алкоголь.
Ограничение потребления алкоголя - лучший способ предотвратить похмелье. Если вы гуляете по вечерам, попробуйте чередовать один алкогольный напиток с одним безалкогольным или попробуйте выбрать напитки с меньшим содержанием алкоголя, например, легкое пиво.
Диетолог Дуэйн Меллор объяснил, что около 20% алкоголя всасывается в желудке, а остальные в кишечнике.
Любая пища, содержащая жир, белок или углеводы, задерживающая опорожнение желудка, может оказать очень умеренное влияние на замедление всасывания алкоголя.
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Подготовьтесь к употреблению алкоголя
Поешьте
Любая пища обладает свойством снижать образование ацетальдегида в желудке, вещества, способствующего плохому самочувствию от алкоголя.
Более жирная пища способна предоставить профилактику похмелья, замедляя всасывание алкоголя в кровь. Если вы не поклонник калорийного питания - съешьте рыбу, которая содержит полезные жиры (скумбрия, форель, лосось).
Примите витамины
В составе выбранных вами таблеточек обязательно должен быть витамин В6 и В12. Данное средство облегчит работу печени и поможет быстро привести себя в форму к утру.
Пейте один тип алкоголя и желательно бесцветный. Смешение разных видов алкоголя обязательно приведет к похмелью. Поскольку каждый из них имеет разные добавки и ароматизаторы и любые попытки организма переварить все это может привести к грандиозному бодуну.
Старайтесь выпивать стакан воды после одного - двух стаканов спиртного. Это также поможет избежать похмельного синдрома.
Одно из важнейших правил, чтобы избежать утреннего похмелья - прислушайтесь к своему организму и научитесь вовремя останавливаться.
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При написании материала использовали следующие источники: сайт Huffipost и Doc.ua.