Дієтолог розповіла, що можна їсти і пити в спеку, а на що - строге табу

Наш організм завжди реагує на зміну температури, зокрема - на спеку. Звісно, наше тіло потіє - тому дуже важливо пити достатню кількість води.
Як харчуватися і що пити в спеку, - розповіла на Facebook дієтолог Оксана Скиталінська.
Дуже важливо пити звичайну воду під час спеки, щоб кров не густішала. Під час того, як ми потіємо, ми втрачаємо електроліти.
"Дуже багато калію міститься у фруктах та овочах. Насамперед, це капуста, огірки", - сказала експерт.
Ви можете потерти огірки, також можете додавати у воду висівки. Це дуже добре збагатить організм вітамінами (вітамінами групи В та магнієм).
Ви можете їсти прохолодні страви. Наприклад, холодні супи - це окрошка, гаспаччо.
"Зараз сезон буряків. Ви можете зробити з нього холодний суп", - порекомендувала дієтолог.
Не забувайте про салати, зелень.
"Їжте щодня ягоди, якими забарвлюють ваші руки в темний колір, наприклад, чорниця, шовковиця", - повідомила Скиталінська.
Дуже гарно їсти у спеку малину, вона дуже корисна.
За словами дієтолога, не варто у спеку їсти дуже жирні продукти, вони згущують кров. Це, наприклад, чіпси, весь фаст-фуд.
Нагадаємо, що дієтолог розповіла, чи потрібні людині фруктові соки, і чи є в них вітаміни.
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