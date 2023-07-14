Їх продають літрами. Дієтолог розповіла, чи потрібні людині фруктові соки, і чи є в них вітаміни

В Україні полиці супермаркетів завалені фруктовими соками. Біля них стоять нектари, соковмісні напої. Вони дешеві, кисло-солодкі та потенційно небезпечні.

Чому фруктові соки абсолютно не потрібні, розповіла на Facebook дієтолог Оксана Скиталінська.

"Їх продають літрами, а є й маленькі упаковочки - для маленьких діток, яким мами одразу дають "сочок" у коляску і дитина п'є, а мама і рада, що дитина спокійно сидить і вітаміни п'є", - написала експерт.

Чи потрібні соки людям?

Скиталінська запевняє, що вони абсолютно не потрібні. Нам необхідні цілісні фрукти, овочі та ягоди, в яких є клітковина (та макуха, яка викидається, коли роблять соки).

Жмих - це різні види клітковини розчинної й не розчинної, яка живить різні види бактерій, що мешкають у нашому кишечнику.

"Бактерії, що наїлися такої клітковини, утворюють речовини, що захищають кишечник від запалень, раку, є природними сорбентами, які поглинають токсини, допомагають печінці бути здоровою та робити нас здоровими. Якщо ж людина вип'є сік, бактерії залишаться без їжі", - написала дієтолог.

Чим соки такі корисні?

Річ у тому, що в одній склянці соку міститься сік із 2-3 великих апельсинів або 3-4 середніх яблук. Навряд чи стільки з'їсте за раз. Але навіть якщо і з'їсте, це буде набагато корисніше для організму, ніж склянка соку.

Така велика кількість одномоментно випитого рідкого цукру спричинить надмірний викид інсуліну в кров і буде використано організмом для перетворення на жир.

Цей жир відкладатиметься переважно в печінці, заважаючи їй синтезувати здоровий холестерин, ферменти детоксикації та виконувати багато інших потрібних функцій.

Чим вгамовувати спрагу?

Найкраще пити воду, ви можете додати до неї шматочок лимона чи ягоди.

Які соки корисні

Якщо говорити про овочеві соки, то це томатний, також можна пити буряковий, якщо він розведений удома.

"До речі, буряковий сік збільшує витривалість серця і легень при фізичних навантаженнях. Сік буряків багатий на нітрати, які перетворюються на оксид азоту, який вливає в забезпечення серцевого м'яза киснем, покращує кровотік. Недарма найкращі кенійські марафонці п'ють сік з буряків перед змаганнями", - Скиталінська.