Диетолог рассказала, что можно есть и пить в жару, а на что - строгое табу

Наш организм всегда реагирует на изменение температуры, в частности - на жару. Естественно, наше тело потеет - поэтому очень важно пить достаточное количество воды.
Как питаться, и что пить в жару, - рассказала на Facebook диетолог Оксана Скиталинская.
Очень важно пить обычную воду во время жары, чтобы кровь не сгущалась. Во время того, как мы потеем, мы теряем электролиты.
"Очень много калия содержится в фруктах и овощах. Первым делом, это капуста, огурцы", - сказала эксперт.
Вы можете потереть огурцы, также можете добавлять в воду отруби. Это очень хорошо обогатит организм витаминами (витаминами группы B и магнием).
Вы можете есть прохладные блюда. Например, холодные супы - это окрошка, гаспаччо.
"Сейчас сезон свеклы. Вы можете сделать из нее холодный суп", - порекомендовала диетолог.
Не забывайте о салатах, зелени.
"Ешьте каждый день ягоды, которым окрашивают ваши руки в темный цвет. например, черника, шелковица", - сообщила Скиталинская.
Очень хорошо есть в жару малину, она очень полезна.
По словам диетолога, не стоит в жару есть очень жирные продукты, они сгущают кровь. Это, например, чипсы, весь фаст-фуд.
Напомним, что диетолог рассказала, нужны ли человеку фруктовые соки, и есть ли в них витамины.
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