Дієтолог розповіла, який популярний напій покращує кровообіг і стимулює роботу мозку

Чим корисна кава з какао

"Кава в поєднанні з какао - один з найсмачніших і цікавих коктейлів, який ви можете легко приготувати вдома або спробувати практично в будь-якій кав'ярні. Варіантів рецептів дійсно багато, і можна варіювати смакові відтінки за своїм уподобанням, кожен раз насолоджуючись новими нотками присмаків", - пише експертка.

За словами Фус, дослідниками була доведена явна користь такого напою для організму. Тому радить скуштувати, якщо раніше ніколи ним не ласували.

Корисні властивості напою з кави і какао:

покращує кровообіг, стимулюючи роботу мозку

какао-порошок багатий поліфенолами і природними антиоксидантами, які зменшують запалення, захищають клітини від пошкодження

такий напій знижує ризик розвитку жовчнокам'яної хвороби, перешкоджає випаданню холестерину в осад, має жовчогінний ефект

такий напій має дуже цікавий смак

Як приготувати каву з какао

Є безліч рецептів приготування даного напою. За класичним варіантом потрібно змішати какао-порошок із гарячим молоком, додати ванільний та звичайний цукор, а тоді добре збити блендером.

На дно чашки викласти какао з молоком, зверху додати відфільтровану каву і можна насолоджуватись напоєм.

Для експериментів зі смаками можна додавати різноманітні спеції - мелену корицю, мигдаль, а також вершки.