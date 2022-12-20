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Дієтолог розповіла, який популярний напій покращує кровообіг і стимулює роботу мозку

Якими корисними властивостями характеризується кава з какао (фото: freepik.com)
Автор: Василина Копитко

У холодну пору року особливо популярна кава з какао. Це напій чудово поєднує два смаки і набуває легких ноток шоколаду. За таке оригінальне поєднання його часто ще називають кавою по-голлівудськи.

Про те, якими корисними властивостями характеризується кава з какао, розповіла дієтологиня Світлана Фус у Facebook.

Чим корисна кава з какао

"Кава в поєднанні з какао - один з найсмачніших і цікавих коктейлів, який ви можете легко приготувати вдома або спробувати практично в будь-якій кав'ярні. Варіантів рецептів дійсно багато, і можна варіювати смакові відтінки за своїм уподобанням, кожен раз насолоджуючись новими нотками присмаків", - пише експертка.

За словами Фус, дослідниками була доведена явна користь такого напою для організму. Тому радить скуштувати, якщо раніше ніколи ним не ласували.

Корисні властивості напою з кави і какао:

  • покращує кровообіг, стимулюючи роботу мозку
  • какао-порошок багатий поліфенолами і природними антиоксидантами, які зменшують запалення, захищають клітини від пошкодження
  • такий напій знижує ризик розвитку жовчнокам'яної хвороби, перешкоджає випаданню холестерину в осад, має жовчогінний ефект
  • такий напій має дуже цікавий смак

Як приготувати каву з какао

Є безліч рецептів приготування даного напою. За класичним варіантом потрібно змішати какао-порошок із гарячим молоком, додати ванільний та звичайний цукор, а тоді добре збити блендером.

На дно чашки викласти какао з молоком, зверху додати відфільтровану каву і можна насолоджуватись напоєм.

Для експериментів зі смаками можна додавати різноманітні спеції - мелену корицю, мигдаль, а також вершки.

Нещодавно ми розповідали про те, яким корисним напоєм можна замінити каву.

Читайте також про те, які напої руйнують зубну емаль.

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