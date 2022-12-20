Диетолог рассказала, какой популярный напиток улучшает кровообращение и стимулирует работу мозга

В холодное время года особенно популярен кофе с какао. Это напиток прекрасно сочетает два вкуса и приобретает легкие нотки шоколада. За такое оригинальное сочетание его часто называют кофе по-голливудски.
О том, какими полезными свойствами характеризуется кофе с какао, рассказала диетология Светлана Фус в Facebook.
"Кофе в сочетании с какао - один из самых вкусных и интересных коктейлей, который вы можете легко приготовить дома или попробовать практически в любом кафе. Вариантов рецептов действительно много, и можно варьировать вкусовые оттенки по своему предпочтению, каждый раз наслаждаясь новыми нотками. сладостей", - пишет эксперт.
По словам Фус, исследователями была доказана явная польза такого напитка для организма. Поэтому советует попробовать, если раньше никогда им не лакомились.
Полезные свойства напитка с кофе и какао:
Есть множество рецептов приготовления данного напитка. По классическому варианту нужно смешать какао-порошок с горячим молоком, добавить ванильный и обычный сахар, а затем хорошо взбить блендером.
На дно чашки выложить какао с молоком, сверху добавить отфильтрованный кофе и можно наслаждаться напитком.
Для экспериментов со вкусами можно добавлять разнообразные специи - молотую корицу, миндаль, а также сливки.
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