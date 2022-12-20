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Диетолог рассказала, какой популярный напиток улучшает кровообращение и стимулирует работу мозга

Какими полезными свойствами характеризуется кофе с какао (фото: freepik.com)
Автор: Василина Копытко

В холодное время года особенно популярен кофе с какао. Это напиток прекрасно сочетает два вкуса и приобретает легкие нотки шоколада. За такое оригинальное сочетание его часто называют кофе по-голливудски.

О том, какими полезными свойствами характеризуется кофе с какао, рассказала диетология Светлана Фус в Facebook.

Чем полезен кофе с какао

"Кофе в сочетании с какао - один из самых вкусных и интересных коктейлей, который вы можете легко приготовить дома или попробовать практически в любом кафе. Вариантов рецептов действительно много, и можно варьировать вкусовые оттенки по своему предпочтению, каждый раз наслаждаясь новыми нотками. сладостей", - пишет эксперт.

По словам Фус, исследователями была доказана явная польза такого напитка для организма. Поэтому советует попробовать, если раньше никогда им не лакомились.

Полезные свойства напитка с кофе и какао:

  • улучшает кровообращение, стимулируя работу мозга
  • какао-порошок богат полифенолами и природными антиоксидантами, которые уменьшают воспаление, защищают клетки от повреждения.
  • такой напиток снижает риск развития желчнокаменной болезни, препятствует выпадению холестерина в осадок, оказывает желчегонный эффект.
  • такой напиток имеет очень интересный вкус

Как приготовить кофе с какао

Есть множество рецептов приготовления данного напитка. По классическому варианту нужно смешать какао-порошок с горячим молоком, добавить ванильный и обычный сахар, а затем хорошо взбить блендером.

На дно чашки выложить какао с молоком, сверху добавить отфильтрованный кофе и можно наслаждаться напитком.

Для экспериментов со вкусами можно добавлять разнообразные специи - молотую корицу, миндаль, а также сливки.

Недавно мы рассказывали о том, каким полезным напитком можно заменить кофе.

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