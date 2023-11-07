Дієтолог розповіла, з чим є гречка для максимальної користі

Попри всі свої переваги, гречана крупа не містить всіх незамінних амінокислот. Рослинні білки засвоюються гірше за білки м’яса, риби, птиці, яєць, молочних продуктів.⁣⁣⠀

З чим треба їсти крупу для максимальної користі, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію у Facebook дієтолога Світлани Фус.

З чим краще вживати гречку

Наприклад, якщо з рослинної їжі білки засвоюються на 70 %, то тваринної - на 95-96%. Тому гречану кашу корисно доповнювати та збагачувати тваринним білком.

⁣Гречану каша дітям можна їсти з яйцем, рибою, м’ясом птиці та навіть з сиром. Варіантів величезна кількість.

Крупу корисно поєднувати з овочами, наприклад, з капустами: морською, броколі та квашеною білокачанною. Таке поєднання буде багате на харчові волокна, які виступають в ролі природного сорбенту, вітамінів та мінералів.⁣⁣⠀

⁣⁣Вода, в якій вариться гречка, вбирає всі корисні речовини цієї крупи. Тому під час варіння варто правильно розраховувати кількість води, щоб її не зливати. Ідеальні пропорції: 1:2,5 (1 частина гречки та 2,5 частини води).⁣⁣⠀

⁣⁣З гречаної крупи готують не тільки каші, але також використовують гречане борошно у випічці, щоб замінити пшеничне борошно. У гречці немає глютену - це оптимальний варіант для людей, які страждають його непереносимістю.⁣⁣⠀

⁣⁣Які страви можна приготувати

⁣⁣Зваріть гречану кашу, наріжте невеликими кубиками помідори та сир фета, А за бажання можна розбавити смак і оливкамb? так смак вийде схожим на грецький салат, але куди більш ситний.⁣⁣⠀

Різотто з гречки з грибами сподобається навіть гурманам. З урахуванням того, що гречка і гриби готуються швидко цей рецепт виручить, коли хочеться чогось смачного, а часу в обріз.⁣⁣⠀

Зваріть трохи гречки та приготуйте салат з додаванням персиків, чорниці, граната, руколи та волоських горіхів. Такий освіжаючий салат може підійти для перекусу, як другий сніданок. ⁣⁣⠀

⁣⁣Гарбуз, нут, куркума і гречка - так виглядає саме незвичайне рагу, яке неймовірно корисне і поживне. Така страва позитивно позначиться на імунній системі.