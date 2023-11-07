Диетолог рассказала, с чем есть гречку для максимальной пользы

Несмотря на свои преимущества, гречневая крупа не содержит всех незаменимых аминокислот. Растительные белки усваиваются хуже белков мяса, рыбы, птицы, яиц, молочных продуктов.

С чем нужно есть крупу для максимальной пользы, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Facebook диетолога Светланы Фус.

С чем лучше употреблять гречку

Например, если из растительной пищи белки усваиваются на 70%, то животной – на 95-96%. Поэтому гречневую кашу полезно дополнять и обогащать животным белком.

⁣Гречневую кашу детям можно есть с яйцом, рыбой, мясом птицы и даже с сыром. Вариантов огромное количество.

Крупу полезно сочетать с овощами, например, с капустами: морской, брокколи и квашеной белокочанной. Такое сочетание будет богато пищевыми волокнами, которые выступают в роли природного сорбента, витаминов и минералов.

⁣⁣Вода, в которой варится гречка, впитывает все полезные вещества этой крупы. Поэтому при варке следует правильно рассчитывать количество воды, чтобы ее не сливать. Идеальные пропорции: 1:2,5 (1 часть гречихи и 2,5 части воды).

⁣⁣Из гречневой крупы готовят не только каши, но также используют гречневую муку в выпечке, чтобы заменить пшеничную муку. В гречке нет глютена – это оптимальный вариант для людей, страдающих его непереносимостью.

⁣⁣Какие блюда можно приготовить

⁣⁣Сварите гречневую кашу, нарежьте небольшими кубиками помидоры и сыр фета, А при желании можно разбавить вкус и оливки? так вкус получится похожим на греческий салат, но куда более сытный.

Ризотто из гречки с грибами понравится даже гурманам. С учетом того, что гречка и грибы готовятся быстро этот рецепт выручит, когда хочется чего-нибудь вкусного, а времени в обрез.

Сварите немного гречихи и приготовьте салат с добавлением персиков, черники, граната, рукколы и грецких орехов. Такой освежающий салат может подойти для перекуса, как второй завтрак. ⁣⁣⠀

⁣⁣Тыква, нут, куркума и гречка – так выглядит самое необычное рагу, которое невероятно полезно и питательно. Такое блюдо положительно отразится на иммунной системе.