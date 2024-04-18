Дієтолог розповіла, чи справді існують весняні "дефіцити": вся правда

Що варто знати

Лікар-дієтолог Ганна Пархоменко розповіла, що "весняний авітаміноз" - це міф радянської медицини.

"Є дефіцитні стани, які вважаються типовими в популяції та більш імовірними для деяких груп людей. Наприклад, для жінок. Проте вони вкрай рідко мають прив’язку до сезону", - зазначає лікар.

Єдиний стан, який можна асоціювати з сезонністю - це нестача вітаміну D.

Оскільки самостійно організм виробляє вітамін D тільки під дією сонця, то, відповідно, восени, взимку та на початку весни ми часто маємо його нестачу. Цей дефіцит типовий для чоловіків і жінок.

Є рекомендації приймати профілактичну дозу вітаміну D. Зазвичай ідеться про 400 міжнародних одиниць (МО) для всіх дорослих у період із жовтня по квітень.

Поширені дефіцити

Інші поширені дефіцити - це нестача заліза та магнію.

Зокрема, дефіцит заліза частіше зустрічається в жінок. Проте кореляції з порою року й цим станом немає. Про цей дефіцит можуть свідчити такі ознаки, як втома, яка не минає, випадіння волосся, ламкість нігтів, бліда шкіра, головний біль та задишка. Особливо, під час фізичної активності.

Якщо вам бракує заліза, важливо знайти причину. Це може статись унаслідок незбалансованого харчування.

Серед потенційних причин:

вагітність

рясні менструації

виразка шлунка

приймання нестероїдних протизапальних препаратів, як-от аспірину, ібупрофену тощо

Один із вагомих наслідків дефіциту заліза - розвиток анемії. Нестачу заліза зазвичай корегують, приймаючи відповідні препарати.

Ганна Пархоменко додає, що після лікування важливо підтримувати нормальний рівень заліза, щоб запобігти рецидивам:

систематично мати в раціоні продукти-джерела заліза: субпродукти (зокрема з курятини), телятину та яловичину, до 350-450 г/тиждень

розділити їжу та напої, як-от каву, чай, напій цикорію, какао одне від одного на 40 хвилин та більше

уникати надмірних інтенсивних фізичних навантажень

щопівроку проходити чекап здоровʼя

у разі скарг на роботу ШКТ, звернутися до лікаря для діагностики та лікування. Стан ШКТ безпосередньо впливає на ефективність засвоєння заліза

Дефіцит магнію частіше розвивається за доволі специфічних станів:

опіки значної частини тіла

хронічна діарея

надмірне сечовипускання, яке буває при неконтрольованому діабеті

целіакія

деякі препарати

зловживання алкоголем

Серед поширених симптомів нестачі магнію - судоми, сильна втома, слабкість і спазми у м’язах. Для лікування дефіциту також потрібні препарати магнію. Але важлива й профілактика, тому дієтолог радить: