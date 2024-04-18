RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Диетолог рассказала, действительно ли существуют весенние "дефициты": вся правда

Нужно ли весной принимать витамины (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

На календаре уже весна, но многие могут чувствовать усталость и подавленность. Поэтому часто люди считают это авитаминозом и принимают комплексы витаминов. Однако это не совсем правильно.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе".

Что следует знать

Врач-диетолог Анна Пархоменко рассказала, что "весенний авитаминоз" - это миф советской медицины.

"Есть дефицитные состояния, которые считаются типичными в популяции и более возможны для некоторых групп людей. Например, для женщин. Однако они крайне редко имеют привязку к сезону", - отмечает врач.

Единственное состояние, которое можно ассоциировать с сезонностью - это недостаток витамина D.

Поскольку самостоятельно организм производит витамин D только под действием солнца, то соответственно осенью, зимой и в начале весны мы часто имеем его недостаток. Этот дефицит типичен для мужчин и женщин.

Есть рекомендации принимать профилактическую дозу витамина D. Обычно речь идет о 400 международных единицах (МО) для всех взрослых в период с октября по апрель.

Распространенные дефициты

Другие распространенные дефициты - это недостаток железа и магния.

В частности, дефицит железа чаще встречается у женщин. Однако корреляции с временем года и этим состоянием нет. Об этом дефиците могут свидетельствовать такие признаки, как не проходящая усталость, выпадение волос, ломкость ногтей, бледная кожа, головная боль и одышка. Особенно во время физической активности.

Если вам не хватает железа, важно найти причину. Это может произойти по причине несбалансированного питания.

Среди потенциальных причин:

  • беременность
  • обильные менструации
  • язва желудка
  • прием нестероидных противовоспалительных препаратов, таких как аспирин, ибупрофен и т.д.

Одно из весомых последствий дефицита железа - развитие анемии. Недостаток железа обычно корректируют, принимая соответствующие препараты.

Анна Пархоменко добавляет, что после лечения важно поддерживать нормальный уровень железа, чтобы предотвратить рецидивы:

  • систематически иметь в рационе продукты-источники железа: субпродукты (в том числе из курятины), телятину и говядину, до 350-450 г/неделю
  • разделить пищу и напитки, как кофе, чай, напиток цикория, какао друг от друга на 40 минут и более
  • избегать чрезмерных интенсивных физических нагрузок
  • каждый полгода проходить чекап здоровья
  • в случае жалоб на работу ЖКТ обратиться к врачу для диагностики и лечения. Состояние ЖКТ оказывает непосредственное влияние на эффективность усвоения железа

Дефицит магния чаще развивается при довольно специфических состояниях:

  • ожоги значительной части тела
  • хроническая диарея
  • чрезмерное мочеиспускание, которое бывает при неконтролируемом диабете
  • целиакия
  • некоторые препараты
  • злоупотребление алкоголем

Среди распространенных симптомов недостатка магния - судороги, сильная усталость, слабость и спазмы в мышцах. Для лечения дефицита также требуются препараты магния. Но важна и профилактика, поэтому диетолог советует:

  • сбалансированно и регулярно питайтесь согласно тарелке здорового питания
  • систематически потреблять сушеные орехи, ореховые пасты, бобовые и крупные крупы
  • пытаться управлять стрессом
  • выбирайте то, что помогает именно вам
  • ежегодно делайте чекап здоровья с семейным врачом  

 

Читайте РБК-Украина в Google News
здоровяДиетологВитамины