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Диетолог рассказала, что категорически нельзя есть и пить в жару

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Среда 29 июня 2022 08:49
Диетолог рассказала, что категорически нельзя есть и пить в жару Фото: Что нельзя пить и есть в жару (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Высокая температура воздуха - это всегда стресс для организма и он реагирует по-разному, в зависимости от исходного уровня здоровья человека. В єто время очень часто снижается аппетит, но не все знают, как правильно питаться.

Что нельзя есть и пить в жару рассказала диетолог Оксана Скиталинская.

Кто больше всего чувствителен к жаре

  • дети и подростки
  • беременные женщины
  • люди старшего возраста
  • люди с хроническими заболеваниями сердца и сосудов
  • люди с сахарным диабетом.

Что категорически нельзя есть и пить в жару

Жирную и жареную пищу, салями, пиццу.

Такая пища требует большого количества ресурсов организма — ферментов, качественной желчи, лизоцима (фермента, разрушающего вредные бактерии) и высокой активности кишечных бактерий, а в жару этих ресурсов не хватает.

Кроме того, из-за повышенной проницаемости кишечного эпителия, токсичные продукты, промежуточные при переваривании такой пищи, попадают в кровоток, нагружая печень, которая должна это все обезвредить и попадают в мозг и ухудшают его работу.

Сладости.

Даже сладкое мороженое, если его потреблять каждый день - не выход, потому что большое количество глюкозы попадает в кровь, ухудшает ее свойства (кровь становится более "липкой", что повышает риск образования тромбов). Попадая же в печень, сахар превращается в жир и ухудшает работу печени.
Конечно, от шарика мороженого, если очень хочется, не обязательно отказываться, но лучше сделать лед из ягодного пюре, к которому можно добавить взбитые сливки.

Диетолог рассказала, что категорически нельзя есть и пить в жаруОтдайте предпочтение ягодам и легким блюдам (фото: facebook.com/O.Skytalinska)

Алкоголь.

Любой алкоголь токсично действует и на мозг, и на печень, а в жару, поэтому лучше сделать безалкогольное мохито.

Что лучше всего пить и есть в жару

Употребляйте много жидкости, но не все подряд.

Это может быть простая вода, вода с нарезанным огурцом, листьями мяты и базилика, размятыми ягодами, яблочным и бальзамическим уксусом, лимонным соком.

Ешьте ту еду, которая легко усваивается.

Овощные и ягодные пюре, овощные супы (крошка на кефире и квасе, холодный борщ, гаспачо или гаспачоборщ (когда к гаспачо добавляют пюре из сырой свеклы и моркови).

Белковые блюда.

Они нужны, но белок должен усваиваться легко:

  • яйца мягкие, яйца-скрамбл, нежные омлеты;
  • паровые тефтельки из нежирного мяса птицы и рыбы,
  • кисломолочный творог.
  • чечевицу (пюре, паштет).

Также мы писали, какие продукты помогут вам пережить жару.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, какие продукты в жару есть категорически нельзя.

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