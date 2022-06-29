Диетолог рассказала, что категорически нельзя есть и пить в жару
Высокая температура воздуха - это всегда стресс для организма и он реагирует по-разному, в зависимости от исходного уровня здоровья человека. В єто время очень часто снижается аппетит, но не все знают, как правильно питаться.
Что нельзя есть и пить в жару рассказала диетолог Оксана Скиталинская.
Кто больше всего чувствителен к жаре
- дети и подростки
- беременные женщины
- люди старшего возраста
- люди с хроническими заболеваниями сердца и сосудов
- люди с сахарным диабетом.
Что категорически нельзя есть и пить в жару
Жирную и жареную пищу, салями, пиццу.
Такая пища требует большого количества ресурсов организма — ферментов, качественной желчи, лизоцима (фермента, разрушающего вредные бактерии) и высокой активности кишечных бактерий, а в жару этих ресурсов не хватает.
Кроме того, из-за повышенной проницаемости кишечного эпителия, токсичные продукты, промежуточные при переваривании такой пищи, попадают в кровоток, нагружая печень, которая должна это все обезвредить и попадают в мозг и ухудшают его работу.
Сладости.
Даже сладкое мороженое, если его потреблять каждый день - не выход, потому что большое количество глюкозы попадает в кровь, ухудшает ее свойства (кровь становится более "липкой", что повышает риск образования тромбов). Попадая же в печень, сахар превращается в жир и ухудшает работу печени.
Конечно, от шарика мороженого, если очень хочется, не обязательно отказываться, но лучше сделать лед из ягодного пюре, к которому можно добавить взбитые сливки.
Отдайте предпочтение ягодам и легким блюдам (фото: facebook.com/O.Skytalinska)
Алкоголь.
Любой алкоголь токсично действует и на мозг, и на печень, а в жару, поэтому лучше сделать безалкогольное мохито.
Что лучше всего пить и есть в жару
Употребляйте много жидкости, но не все подряд.
Это может быть простая вода, вода с нарезанным огурцом, листьями мяты и базилика, размятыми ягодами, яблочным и бальзамическим уксусом, лимонным соком.
Ешьте ту еду, которая легко усваивается.
Овощные и ягодные пюре, овощные супы (крошка на кефире и квасе, холодный борщ, гаспачо или гаспачоборщ (когда к гаспачо добавляют пюре из сырой свеклы и моркови).
Белковые блюда.
Они нужны, но белок должен усваиваться легко:
- яйца мягкие, яйца-скрамбл, нежные омлеты;
- паровые тефтельки из нежирного мяса птицы и рыбы,
- кисломолочный творог.
- чечевицу (пюре, паштет).
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