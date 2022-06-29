Дієтолог розповіла, що не можна їсти і пити в спеку

Висока температура повітря - це завжди стрес для організму і він реагує по-різному, в залежності від вихідного рівня здоров'я людини. В цей час дуже часто знижується апетит, але не всі знають, як правильно харчуватися.

Що не можна їсти і пити в спеку розповіла дієтолог Оксана Скиталінська.

Хто найбільше чутливий до спеки

діти та підлітки

вагітні жінки

люди старшого віку

люди з хронічними захворюваннями серця і судин

люди з цукровим діабетом.

Що категорично не можна їсти і пити в спеку

Жирну і смажену їжу, салямі, піцу.

Така їжа вимагає великої кількості ресурсів організму - ферментів, якісної жовчі, лізоциму (ферменту, що руйнує шкідливі бактерії) і високої активності кишкових бактерій, а в спеку цих ресурсів не вистачає.

Крім того, через підвищену проникності кишкового епітелію, токсичні продукти, проміжні при перетравленні такої їжі, потрапляють в кровотік, навантажуючи печінку, яка повинна це все знешкодити і потрапляють в мозок і погіршують його роботу.

Солодощі.

Навіть солодке морозиво, якщо його споживати щодня - не вихід, тому що велика кількість глюкози потрапляє в кров, погіршує її властивості (кров стає більш "липкою", що підвищує ризик утворення тромбів). Потрапляючи ж в печінку, цукор перетворюється в жир і погіршує роботу печінки.

Звичайно, від кульки морозива, якщо дуже хочеться, не обов'язково відмовлятися, але краще зробити лід з ягідного пюре, до якого можна додати збиті вершки.

Віддайте перевагу ягодам та легким стравам (facebook.com/O.Skytalinska)

Алкоголь.

Будь-який алкоголь токсично діє і на мозок, і на печінку, а в спеку, тому краще зробити безалкогольне Мохіто.

Що найкраще пити і їсти в спеку

Вживайте багато рідини, але не все підряд.

Це може бути проста вода, вода з нарізаним огірком, листям м'яти і базиліка, розім'ятими ягодами, яблучним і бальзамічним оцтом, лимонним соком.

Їжте ту їжу, яка легко засвоюється.

Овочеві та ягідні пюре, овочеві супи (крихта на кефірі і квасі, холодний борщ, гаспачо або гаспачо (коли до гаспачо додають пюре з сирого буряка і моркви).

Білкові страви.

Вони потрібні, але білок повинен засвоюватися легко: