Список найнебезпечніших "Е-шок" у магазинних продуктах: як їх розпізнати

У харчовій промисловості часто використовують емульгатори, у народі їх називають "єшками". Ці інгредієнти здатні продовжити термін зберігання харчів, покращити консистенцію та надати колір. Але разом із цим деякі із цих добавок можуть бути шкідливими для здоров'я, втім не всі.
Про те, що треба знати про "єшки", які з них є шкідливими і чому, пояснює дієтолог Наталія Кондратюк в Instagram.
"Було багато охочих почитати про список шкідливих "єшок". Ті, що у червоному кольорі вважаються небезпечними, жовті - нейтральними, зелені цілком безпечні і часто корисні", - пише експерт.
Вона ділиться списком емульгаторів та наголошує, що небезпечними ці "ешки" є лише у великих кількостях.
Небезпечні харчові барвники:
"Вони усі використовуються в кондитерських виробах, желе, напоях і лимонадах, снеках, солодощах. Великі дози можуть викликати алергічні реакції та гіперактивність у дітей", - пояснює Кондратюк.
Вона радить, якщо ви чи ваша дитина алергік - то вам точно варто уникати у магазинах солодощів з ненатурально яскравими кольорами.
Кондратюк також ділиться списком "єшок", які використовуються як консерванти, антиоксиданти чи барвники і можуть також становити загрозу для здоров'я у разі споживання у великих дозах.
До них належать:
Кондратюк наголошує, що це не весь список "єшок", які можуть мати негативний вплив на здоров'я.
Перед покупкою продукту варто уважно читати етикетку, аби перевірити, які "єшки" входять у його склад.
Раніше ми писали про те, що вчені виявили зв'язок між деякими "єшками" та серцево-судинними захворюваннями.
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