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Список самых опасных "Е-шек" в магазинных продуктах: как их распознать

Что нужно знать о "ешках" (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В пищевой промышленности часто используют эмульгаторы, в народе их называют "ешками". Эти ингредиенты способны продлить срок хранения пищи, улучшить консистенцию и придать цвет. Но вместе с этим некоторые из этих добавок могут быть вредными для здоровья, однако не все.

О том, что нужно знать о "ешках", какие из них вредны и почему, объясняет диетолог Наталья Кондратюк в Instagram.

Какие "ешки" безопасны, а какие - нет

"Было много желающих почитать о списке вредных "ешек". Те, что в красном цвете считаются опасными, желтые - нейтральными, а зеленые вполне безопасны и часто даже полезны", - пишет эксперт.

Она делится списком эмульгаторов и подчеркивает, что опасными эти "ешки" являются только в больших количествах.

Список вредных и безопасных "ешек" (скриншот)

Опасные пищевые красители:

  • желтый цвет - Е102, Е104, Е107, Е110
  • красный цвет - Е122, Е124, Е129
  • синий цвет - Е131, Е132, Е133

"Они все используются в кондитерских изделиях, желе, напитках и лимонадах, снеках, сладостях. Большие дозы могут вызвать аллергические реакции и гиперактивность у детей", - объясняет Кондратюк.

Она советует, если вы или ваш ребенок аллергик - вам точно стоит избегать в магазинах сладостей с ненатурально яркими цветами.

Чем опасны ароматизаторы и консерванты

Кондратюк также делится списком "ешек", которые используются в качестве консервантов, антиоксидантов или красителей и могут также представлять угрозу для здоровья в случае употребления в больших дозах.

К ним относятся:

  • Е150 - краситель и ароматизатор - его применяют в газированных напитках, сладостях, конфетах. Обычно безопасен в рецептах пищевых продуктов, но большие дозы могут вызвать тревогу
  • Е151 - краситель для бриллиантово-черного цвета - этот краситель используется в кондитерских изделиях и соусах. Как и Е150, большие дозы могут вызвать тревогу
  • Е171 (двуокись титана) - краситель для белого цвета. Он используется в сладких изделиях и намазках. Опасен в больших количествах для больных с легочными заболеваниями
  • Е220 (сульфит натрия) - консервант. Эта "ешка" используется как консервант и антиоксидант в винах, сухофруктах. Может вызвать аллергические реакции и раздражение дыхательных путей

Кондратюк отмечает, что это не весь список "ешек", которые могут оказать негативное влияние на здоровье.

Перед покупкой продукта следует внимательно читать этикетку, чтобы проверить, какие "ешки" входят в его состав.

 

Ранее мы писали о том, что ученые обнаружили связь между некоторыми "ешками" и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Читайте также о том, что врач назвал лучшие пищевые добавки, снижающие уровень холестерина в крови.

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