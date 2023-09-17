Список самых опасных "Е-шек" в магазинных продуктах: как их распознать

Какие "ешки" безопасны, а какие - нет

"Было много желающих почитать о списке вредных "ешек". Те, что в красном цвете считаются опасными, желтые - нейтральными, а зеленые вполне безопасны и часто даже полезны", - пишет эксперт.

Она делится списком эмульгаторов и подчеркивает, что опасными эти "ешки" являются только в больших количествах.

Список вредных и безопасных "ешек" (скриншот)

Опасные пищевые красители:

желтый цвет - Е102, Е104, Е107, Е110

красный цвет - Е122, Е124, Е129

синий цвет - Е131, Е132, Е133

"Они все используются в кондитерских изделиях, желе, напитках и лимонадах, снеках, сладостях. Большие дозы могут вызвать аллергические реакции и гиперактивность у детей", - объясняет Кондратюк.

Она советует, если вы или ваш ребенок аллергик - вам точно стоит избегать в магазинах сладостей с ненатурально яркими цветами.

Чем опасны ароматизаторы и консерванты

Кондратюк также делится списком "ешек", которые используются в качестве консервантов, антиоксидантов или красителей и могут также представлять угрозу для здоровья в случае употребления в больших дозах.

К ним относятся:

Е150 - краситель и ароматизатор - его применяют в газированных напитках, сладостях, конфетах. Обычно безопасен в рецептах пищевых продуктов, но большие дозы могут вызвать тревогу

- краситель и ароматизатор - его применяют в газированных напитках, сладостях, конфетах. Обычно безопасен в рецептах пищевых продуктов, но большие дозы могут вызвать тревогу Е151 - краситель для бриллиантово-черного цвета - этот краситель используется в кондитерских изделиях и соусах. Как и Е150, большие дозы могут вызвать тревогу

- краситель для бриллиантово-черного цвета - этот краситель используется в кондитерских изделиях и соусах. Как и Е150, большие дозы могут вызвать тревогу Е171 (двуокись титана) - краситель для белого цвета. Он используется в сладких изделиях и намазках. Опасен в больших количествах для больных с легочными заболеваниями

(двуокись титана) - краситель для белого цвета. Он используется в сладких изделиях и намазках. Опасен в больших количествах для больных с легочными заболеваниями Е220 (сульфит натрия) - консервант. Эта "ешка" используется как консервант и антиоксидант в винах, сухофруктах. Может вызвать аллергические реакции и раздражение дыхательных путей

Кондратюк отмечает, что это не весь список "ешек", которые могут оказать негативное влияние на здоровье.

Перед покупкой продукта следует внимательно читать этикетку, чтобы проверить, какие "ешки" входят в его состав.