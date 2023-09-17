Список найнебезпечніших "Е-шок" у магазинних продуктах: як їх розпізнати

У харчовій промисловості часто використовують емульгатори, у народі їх називають "єшками". Ці інгредієнти здатні продовжити термін зберігання харчів, покращити консистенцію та надати колір. Але разом із цим деякі із цих добавок можуть бути шкідливими для здоров'я, втім не всі.

Про те, що треба знати про "єшки", які з них є шкідливими і чому, пояснює дієтолог Наталія Кондратюк в Instagram .

Які "єшки" є безпечними, а які - ні

"Було багато охочих почитати про список шкідливих "єшок". Ті, що у червоному кольорі вважаються небезпечними, жовті - нейтральними, зелені цілком безпечні і часто корисні", - пише експерт.

Вона ділиться списком емульгаторів та наголошує, що небезпечними ці "ешки" є лише у великих кількостях.

Список шкідливих та нешкідливих "єшок" (скриншот)

Небезпечні харчові барвники:

жовтий колір - Е102, Е104, Е107, Е110

червоний колір - Е122, Е124, Е129

синій колір - Е131, Е132, Е133

"Вони усі використовуються в кондитерських виробах, желе, напоях і лимонадах, снеках, солодощах. Великі дози можуть викликати алергічні реакції та гіперактивність у дітей", - пояснює Кондратюк.

Вона радить, якщо ви чи ваша дитина алергік - то вам точно варто уникати у магазинах солодощів з ненатурально яскравими кольорами.

Чим небезпечні ароматизатори і консерванти

Кондратюк також ділиться списком "єшок", які використовуються як консерванти, антиоксиданти чи барвники і можуть також становити загрозу для здоров'я у разі споживання у великих дозах.

До них належать:

Е150 - барвник і ароматизатор - його застосувують у газованих напоях, солодощах, цукерках. Зазвичай безпечний у рецептах харчових продуктів, але великі дози можуть викликати тривогу

- барвник і ароматизатор - його застосувують у газованих напоях, солодощах, цукерках. Зазвичай безпечний у рецептах харчових продуктів, але великі дози можуть викликати тривогу Е151 - барвник для діамантово-чорного кольору - цей барвник використовується у кондитерських виробах та соусах. Як і Е150 великі дози можуть викликати тривогу

- барвник для діамантово-чорного кольору - цей барвник використовується у кондитерських виробах та соусах. Як і Е150 великі дози можуть викликати тривогу Е171 (двоокис титану) - барвник для білого кольору. Він використовується у солодких виробах та намазках. Небезпека у великих кількостях для хворих з легеневими хворобами

(двоокис титану) - барвник для білого кольору. Він використовується у солодких виробах та намазках. Небезпека у великих кількостях для хворих з легеневими хворобами Е220 (сульфіт натрію) - консервант. Ця "єшка" використовується як консервант і антиоксидант у винах, сухофруктах. Може викликати алергічні реакції та подразнення дихальних шляхів

Кондратюк наголошує, що це не весь список "єшок", які можуть мати негативний вплив на здоров'я.

Перед покупкою продукту варто уважно читати етикетку, аби перевірити, які "єшки" входять у його склад.