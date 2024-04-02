Дієтолог назвав список шкідливих та "безтолкових" овочів та розказав, кому їх їсти не можна

Які овочі не дуже корисні

Картопля

За словами дієтолога, картопля - крохмаль, а це в свою чергу швидкий вуглевод, який підіймає різко цукор в крові.

Вміст крохмалю складає 80%, також він містить мінімальну кількість вітамінів, мінералів, клітковини.

"А якщо ж ви ще й цю картоплю смажите, фрі, пюре, то цим тільки ще гірше робите, додаєте купу жиру непотрібного Омега 6, а якщо харчуєтесь по закладах, то там ніхто не міняє цю олію по декілька днів. Відповідно їсте канцерогени з перепаленої олії", - зауважив Юрій.

Якщо хочете отримувати максимум користі від картоплі - то варіть/запікайте в мундирах і споживайте охолодженою. Так отримаєте калій з шкірки, клітковину і в охолодженому стані - це складний вуглевод.

Кукурудза

Це генно-модифікована рослина (злакова), якщо ж ви самі її не вирощуєте.

Щодо консервованої, то туди додають цукор, а вона і без доданого цукру сама містить купу цукру. На фоні інших бобових, вона не найкраща по вмісту вітамінів, мікроелементів.

Дієтолог радить замість кукурудзи обирати, сочевицю, нут, зелений горох, маш звичайний.

Кукурудзяна крупа це та сама кукурудза, тільки дрібно змелені зерна, що тільки підвищує глікемічний індекс і погіршує ситуацію.

Перець болгарський, баклажан і томати

Недолік цих овочів у тому, що вони містять лектини і сапоніни в шкірці і насінні. Якщо присутні аутоімунні захворювання, проблеми зі слизовою шлунку і кишківника, дуоденіт, то краще їх виключити з раціону.

"Ще така рекомендація, якщо організм ваш погано реагує на ці три овочі, особливо перець і томати, краще споживайте в приготовленому виді, а не сирі і знімайте шкірку. Цікавий факт, болгарський перець містить вітамін С в більшій кількості, ніж лимон та апельсин. Якщо є псоріаз, ці три овочі також рекомендується виключити з раціону", - зазначив Попко.