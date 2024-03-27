"Смак у неї чудовий". Дієтолог назвала кашу молодості та довголіття

Різноманітна їжа - це можливість для організму одержувати різноманітні компоненти, і, тим самим, мати менший ризик прихованих дефіцитів і, відповідно, менший ризик порушень обміну речовин.

Яку кашу треба їсти для молодості та довголіття, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Оксани Скиталінської у Facebook.

Чим корисний амарант

В амаранті дуже багато білка. Як відомо, білок складається з амінокислот.

Тому тарілка амарантової каші сприятиме синтезу білка в організмі, нормальній роботі печінки, підсилює її здатність очищувати організм від токсичних речовин.

Ця каша потрібна для імунної системи: для утворення імунних клітин, антитіл та інших важливих молекул, посилює здатність організму протистояти вірусним інфекціям (за рахунок амінокислоти лізину).

Також вона корисна для роботи серця, підвищення фертильності, при депресії (аспарагінова кислота). Ця крупа підвищує витривалість організму (амінокислота аланін).

В амаранті багато різної клітковини - від розчинної до нерозчинної, тому вона є хорошою їжею для кишечних бактерій, і звʼязує шкідливі продукти обміну речовин і не дає їм можливості потрапити в кров.

В амаранті багато калію та кальцію, тому вона сприяє "підсушуванню" тіла, виведенню зайвої рідини з організму.

В цьому продукті низький глікемічний індекс 35, він корисний при інсулінорезистентності, цукровому діабеті, ожирінні.

"Можна довго розписувати всі користі цієї каші, але краще просто майте на увазі: вона корисна, тому хоча б раз в тиждень включайте її у свій раціон. З неї можна готувати десерти, якщо додати ягід і горіхів. І смак у неї чудовий - горіховий. По текстурі - майже, як манна каша", - зазначила Скиталінська.