Дієтолог розказала, чи справді корисний березовий сік

Щороку навесні люди збирають березовий сік. Нерідко одна береза може бути з трьох боків обкладена бутлями. Збирають довго, а потім доля берези нікого не цікавить. Нерідко молоді берізки хворіють або і зовсім засихають, а спекотне засушливе літо цьому сприяє.

Чи дійсно березовий сік такий корисний, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Оксани Скиталінської у Facebook.

З чого складається березовий сік

Вода - до 99%

Цукри - від 0,2 до 1,5 %

Білок і жири -сліди

Мідь, залізо, фосфор, кремніій та інші -сліди, тобто нуль цілих і трохи десятих або і сотих;

Найбільше калію та магнію, але значно менше, ніж у салаті зі свіжої капусти.

Чи корисний березовий сік

Експерт розказала, що у багатьох джерелах стверджується, що фітонциди, що містяться у березовому соці, значно підвищують опірність та імунотолерантність організму до вірусних інфекцій, вбивають бактерії і мікроби, посилюють імунітет, на чому, власне, й базуються протизапальні властивості соку. Але це не так.

В ньому дуже мало фітонцидів, в сотні разів менше, ніж у маленькому зубці часнику чи шматочку цибулі.

"Як вони можуть "вбити" мікроби та "посилити" імунітет? Чи яким чином лікувати ожиріння різного ступеню? Ніяк, це вам підтвердять люди з ожирінням, які безуспішно його пробували лікувати березовим соком", - розказала Скиталінська.

За її словами, немає жодних клінічних досліджень "цілющих" властивостей березового соку. Так, він смачний, ледь солодкуватий через присутність цукрів, прохолодний.

Чому не треба збирати сік берези

Люди використовують сезон березового соку для "очищення" та "лікування". Березовий сік для берези - це життєво важливі поживні речовини для дерева, щоб воно могло рости та розвиватись. Збираючи багато соку, людина позбавляє дерево цієї можливості. Крім того, багатьом людям і в голову не прийде обробити "рани", через які витікав сік, а вони можуть бути воротами для проникнення різноманітних інфекцій та шкідників, і дерево почне хворіти та всихати.

Що стосується користі консервованого березового соку, який продається в магазинах, то при консервації додається цукор та лимонна кислота.

Висновок: якби люди почали частіше пити чисту воду, вживати овочі, ягоди, то оздоровчо-лікувальний ефект був би ще кращим, ніж від березового соку.