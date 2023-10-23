Дієтолог назвала їжу, яка сприяє розвитку раку, і ту, яка йому запобігає

Яка їжа сприяє розвитку пухлин у грудях

Високоглікемічна їжа

Цукор та солодощі, солодкі напої сприяють виділенню інсуліну та стимулюють рецептори інсуліну в тканинах молочної залози та створюють сприятливі умови для зростання змінених клітин. Тому намагайтеся замість солодощів вживати ягоди.

Багато насичених жирів у раціоні

Навіть здоровий насичений жир, якщо його дуже багато, сприяє розвитку гормонозалежних пухлин. Жирне м'ясо вживайте дуже рідко, салямі не купуйте ніколи.

Транс-жири

Вони містяться в магазинних солодких і солоних продуктах, таких як плитки шоколаду, шоколадна глазур, цукерки з помадками, печиво розсипчасте і печиво з кремовими начинками, упаковані закуски. Вони посилюють запалення та інсулінорезистентність.

Зловживання алкоголем

Хоча червоне вино містить захисні сполуки, такі як ресвератрол, їх вміст і корисний вплив менше, ніж шкідлива дія на тканини молочної залози.

Оброблене м'ясо (сосиски, ковбаси) містить гетероциклічні аміни, нітрозосполуки та поліциклічні молекули, що є потенційними канцерогенами.

Ожиріння створює дуже сприятливе тло для розвитку раку молочної залози. Ожиріння пов'язане з хронічним млявим запаленням. Жирові клітини виробляють запальні молекули, що циркулюють у всьому організмі, пригнічують імунну систему та роблять її нездатною знищити ракові клітини.

Цьому сприяє і гіпоксія (дефіцит кисню), внаслідок чого у скупченнях жирових клітин виникають ділянки некрозу, і ці токсичні речовини зі струмом крові циркулюють в організмі. При ожирінні жирова тканина виділяє багато різних гормонів, які викликають інсулінорезистентність, впливають на регуляцію почуття голоду та ситості, можуть стати однією з причин цукрового діабету 2 типу.

Стрес та стресові життєві події , негативні емоції викликають вироблення великої кількості кортизолу, який порушує чутливу регуляцію між нервовою та ендокринною системами, веде до пригнічення імунної системи.

Приклад правильної тарілки (facebook.com/O.Skytalinska)

Профілактика раку молочної залози

Скиталінська назвала продукти, які потрібно обов'язково включати до раціону для профілактики раку грудей.

Омега-3 жирні кислоти

Морська риба, риб'ячий жир, морепродукти, насіння льону, горіхи та яйця (жовтки). Мають протизапальний ефект.

Поліфеноли

Ягоди (калина, горобина, чорниця, смородина) та фрукти (грейпфрут, шкірка яблук). Вони містять клітковину та кольорові пігменти, що захищають ДНК клітин молочної залози від пошкоджень вільними радикалами.

Рослинний білок

Сочевиця, квасоля, зелена бобова квасоля, горох. Ці продукти містять менше насиченого жиру, багаті на поліфеноли і розчинну клітковину.

Паростки брокколі.

Половина чашки паростків збільшує вміст стовбурових клітин, що допомагають протидіяти мутаціям та раку.

Ізотіаціанати

Це все сорти капусти, кабачки, рукола, редьки. Мають виражені антимутагенні властивості. Каротиноїди та вітамін С пов'язані зі зниженим ризиком раку завдяки їх антиоксидантній здатності та здатності пригнічувати зростання клітин та підтримувати гормональний метаболізм.

Вживайте продукти із протираковими властивостями (фото: facebook.com/O.Skytalinska)