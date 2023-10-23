Диетолог назвала еду, которая способствует развитию рака, и ту, которая его предотвращает

Какая еда способствует развитию опухолей в груди

Высокогликемическая пища

Сахар и сладости, сладкие напитки способствуют выделению инсулина и стимулируют рецепторы инсулина в тканях молочной железы и создают благоприятные условия для роста измененных клеток. Поэтому старайтесь вместо сладостей употреблять ягоды.

Много насыщенных жиров в рационе

Даже здоровый насыщенный жир, если его слишком много, способствует развитию гормонозависимых опухолей. Жирное мясо употребляйте крайне редко, салями не покупайте никогда.

Транс-жиры

Они содержатся в магазинных сладких и соленых продуктах, таких как плитки шоколада, шоколадная глазурь, конфеты с помадками, рассыпчатое печенье и печенье с кремовыми начинками, упакованные закуски. Они усиливают воспаление и инсулинорезистентность.

Злоупотребление алкоголем

Хотя красное вино и содержит защитные соединения, такие как ресвератрол, их содержание и полезное воздействие меньше, чем повреждающее действие на ткани молочной железы.

Обработанное мясо (сосиски, колбасы) содержит гетероциклические амины, нитрозосоединения и полициклические молекулы, являющиеся потенциальными канцерогенами.

Ожирение создает очень благоприятный фон для развития рака молочной железы. Ожирение связано с хроническим вялотекущим воспалением. Жировые клетки производят воспалительные молекулы, циркулирующие во всем организме, подавляют иммунную систему и делают ее неспособной уничтожить раковые клетки.

Этому способствует и гипоксия (дефицит кислорода), в результате чего в скоплениях жировых клеток возникают участки некроза и эти токсические вещества с током крови циркулируют в организме. При ожирении жировая ткань выделяет много различных гормонов, которые вызывают инсулинорезистентность, влияют на регуляцию чувства голода и сытости, могут стать одной из причин сахарного диабета 2 типа.

Стресс и стрессовые жизненные события, отрицательные эмоции вызывают выработку большого количества кортизола, который нарушает чувствительную регуляцию между нервной и эндокринной системами, ведет к угнетению иммунной системы.

Пример правильной тарелки питания (facebook.com/O.Skytalinska)

Профилактика рака молочной железы

Скиталинская назвала продукты, которые нужно обязательно включать в рацион для профилактики рака груди.

Омега-3 жирные кислоты

Морская рыба, рыбий жир, морепродукты, семена льна, орехи и яйца (желтки). Обладают противовоспалительным эффектом.

Полифенолы

Ягоды (калина, рябина, черника, смородина) и фрукты (грейпфрут, кожура яблок). Они содержат клетчатку и цветные пигменты, защищающие ДНК клеток молочной железы от повреждений свободными радикалами.

Растительный белок

Чечевица, фасоль, зеленая бобовая фасоль, горох. Эти продукты содержат меньше насыщенного жира, богаты полифенолами и растворимой клетчаткой.

Ростки брокколи.

Половина чашки ростков увеличивает содержание стволовых клеток, помогающих противодействовать мутациям и раку.

Изотиацианаты

Это все сорта капусты, кабачки, руккола, редьки. Обладают выраженными антимутагенными свойствами. Каротиноиды и витамин С связаны с пониженным риском рака благодаря их антиоксидантной способности и способности подавлять рост клеток и поддерживать гормональный метаболизм.

Употребляйте продукты с противораковыми свойствами (фото: facebook.com/O.Skytalinska)