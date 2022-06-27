Диетолог назвала топ-5 быстрых завтраков во время здоровой диеты

Полезные завтраки

Пропуск завтрака может оказать негативное влияние на организм.

Если у человека не хватает времени, то можно попробовать несколько идей для быстрого завтрака. Среди них:

Овес с молоком. Овес очень полезен для организма, ведь он борется с холестерином. Поэтому специалисты рекомендуют есть овес именно утром;

Бананово-шоколадное смузи;



Греческий йогурт с фруктами, орехами и овсом;

Шпинатный лаваш.

Добавим, что для эффективного похудения нужно придерживаться графика еды.

Несмотря на то, что размер порций во время диеты уменьшается, количество приемов пищи увеличивается с трех до пяти. Вместо стандартного завтрака, обеда и ужина, вводят еще два дополнительных перекуса, позволяющие избежать возникновения сильного чувства голода, и необходимости съесть за один раз больше нормы.

Диетологи рекомендуют придерживаться такого графика: завтракать в 7:00, делать перекус в 10:00, обедать в 13:00, второй перекус в 16:00, ужинать в 19:00.

Конечно, каждый человек может подстроить его под свой жизненный ритм и время пробуждения. Но важно придерживаться временных промежутков в 3 часа между приемами пищи.

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