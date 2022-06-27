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Дієтолог назвала топ-5 швидких сніданків під час здорової дієти

Швидкі сніданти під час здорової дієти (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Сніданок - це найважливіший прийом їжі для людини. Дієтологи кажуть, що людина повинна приймати сніданок, протягом 2 годин після пробудження.

Також є корисні сніданки, які потрібно їсти під час здорової дієти. Про це повідомляє Quora.

Корисні сніданки

Пропуск сніданку може мати негативний вплив на організм.

Якщо у людини не вистачає часу, то можна спробувати кілька ідей для швидкого сніданку. Серед них:

  • Овес з молоком. Овес дуже корисний для організму, адже він бореться з холестерином. Тому фахівці рекомендують їсти овес саме вранці;
  • Бананово-шоколадне смузі;
  • Грецький йогурт з фруктами, горіхами та вівсом;
  • Шпинатний лаваш.

Додамо, що для ефективного схуднення потрібно дотримуватися графіка їжі Попри те, що розмір порцій під час дієти зменшується, кількість прийомів їжі збільшується - з трьох до п'яти. Замість стандартних сніданку, обіду та вечері, вводять ще два додаткові перекушування, що дозволяють уникнути виникнення сильного почуття голоду, та необхідності з'їсти за один раз більше норми.
Дієтологи рекомендують дотримуватися такого графіка: снідати о 7:00, робити перекус о 10:00, обідати о 13:00, другий перекус о 16:00, вечеряти о 19:00.

Звичайно, кожна людина може підлаштувати його під свій життєвий ритм та час пробудження. Але важливо дотримуватися тимчасових проміжків в 3 години між їдою.

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Окрім того, що найкраще їсти на сніданок.

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