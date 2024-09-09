UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ось яке харчування допоможе уникнути важкого стану та покращить здоров'я

Чому виникає застій жовчі та як цього уникнути (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Хвороби, пов’язані з дисфункцією жовчного міхура, зараз дуже розповсюджені у людей різних вікових груп. Це може бути пов’язане з нерегулярним харчуванням та малорухливим стилем життя.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Юлії Коваль.

Харчування, яке допоможе уникнути застою жовчі

Жовч - це продукт секреції гепатоцитів (клітин печінки), необхідний для травлення жирів, правильного засвоєння білків, вуглеводів, жиророзчинних вітамінів. 

Застій жовчі є передумовою для утворення каменів в жовчному міхурі, тому цей стан обов’язково повинен лікуватися.

За словами експерта, у людини повинно бути 3 основних прийоми їжі та можливо розглянути 1 перекус.

Обовʼязково потрібно снідати. ﻿﻿﻿На сніданок обовʼязково включати корисні жири: вершкове масло 82,5% в невеликій кількості, яйця, рослинні олії та авокадо. ﻿﻿﻿Вживати достатню кількість клітковини, зокрема овочів та зелені.

В середньому у раціоні повинно бути 400-600 г розподілених на 3 прийоми.

Важливо також слідкувати за водним балансом. Це повинно стати корисною звичкою.

"Щоб не забувати про це, зробіть нагадування: на кухні глечик з водою, на роботі та в сумочці пляшка з водою, можна завантажити додаток, який буде вас інформувати", - йдеться у повідомленні.

Дієтолог також радить уникати швидких вуглеводів (цукор, солодощі, солодкі газовані напої), натомість включити до раціону складні вуглеводи, в пріоритеті цільнозернові (крупи, хліб).

Включайте до раціону корисні джерела: риба, авокадо, масла, насіння, але уникати в раціоні транс-жирів та і в помірній кількості вживати насичений жир

Віддавати перевагу термічній обробці продуктів: запіканню, тушкуванню, варінню та уникати смаженої їжі.

Важливість спорту

﻿﻿﻿Не варто забувати про фізичну активність. Малорухомий спосіб життя тільки провокує застій жовчі.

Якщо є надмірна вага або ожиріння, то це є фактором ризику, як виникнення так і прогресування захворювання. Обов'язково потрібно працювати над нормалізацією маси тіла, але зниження повинно бути обовʼязково поступовим.

"За узгодженням та призначенням лікаря можна розглянути додаткову саплементацію або лікарські засоби для покращення жовчовідтоку" - додала експерт.

Ознаки застою жовчі можуть бути найрізноманітнішими і відрізняються залежно від занедбаності процесу:

  • біль - відчуття можуть бути як незначними (дискомфорт, тягнуть/ноючі болі), так і гострими (різкі, сильні, колючі, приступоподібні болі в правому підребер’ї)
  • гіркота у роті, часта печія, відрижка, неприємний запах із рота
  • ознаки дефіциту жиророзчинних вітамінів – крихкість кісток, сухість волосся та шкіри, ламкість нігтів
  • у занедбаних випадках - жовтушність шкіри та слизових оболонок, свербіж шкіри, потемніння сечі, знебарвлення калу
  • зниження ваги
  • хронічна втома, сонливість, дратівливість

 

Раніше ми повідомляли, чому деяким людям важко набрати вагу.

Також читайте про 9 причин, чому може свербіти шкіра голови та як швидко уникнути проблеми.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорова їжаЗдоров'я