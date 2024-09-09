Ось яке харчування допоможе уникнути важкого стану та покращить здоров'я

Харчування, яке допоможе уникнути застою жовчі

Жовч - це продукт секреції гепатоцитів (клітин печінки), необхідний для травлення жирів, правильного засвоєння білків, вуглеводів, жиророзчинних вітамінів.

Застій жовчі є передумовою для утворення каменів в жовчному міхурі, тому цей стан обов’язково повинен лікуватися.

За словами експерта, у людини повинно бути 3 основних прийоми їжі та можливо розглянути 1 перекус.

Обовʼязково потрібно снідати. ﻿﻿﻿На сніданок обовʼязково включати корисні жири: вершкове масло 82,5% в невеликій кількості, яйця, рослинні олії та авокадо. ﻿﻿﻿Вживати достатню кількість клітковини, зокрема овочів та зелені.

В середньому у раціоні повинно бути 400-600 г розподілених на 3 прийоми.

Важливо також слідкувати за водним балансом. Це повинно стати корисною звичкою.

"Щоб не забувати про це, зробіть нагадування: на кухні глечик з водою, на роботі та в сумочці пляшка з водою, можна завантажити додаток, який буде вас інформувати", - йдеться у повідомленні.

Дієтолог також радить уникати швидких вуглеводів (цукор, солодощі, солодкі газовані напої), натомість включити до раціону складні вуглеводи, в пріоритеті цільнозернові (крупи, хліб).

Включайте до раціону корисні джерела: риба, авокадо, масла, насіння, але уникати в раціоні транс-жирів та і в помірній кількості вживати насичений жир

Віддавати перевагу термічній обробці продуктів: запіканню, тушкуванню, варінню та уникати смаженої їжі.

Важливість спорту

﻿﻿﻿Не варто забувати про фізичну активність. Малорухомий спосіб життя тільки провокує застій жовчі.

Якщо є надмірна вага або ожиріння, то це є фактором ризику, як виникнення так і прогресування захворювання. Обов'язково потрібно працювати над нормалізацією маси тіла, але зниження повинно бути обовʼязково поступовим.

"За узгодженням та призначенням лікаря можна розглянути додаткову саплементацію або лікарські засоби для покращення жовчовідтоку" - додала експерт.

Ознаки застою жовчі можуть бути найрізноманітнішими і відрізняються залежно від занедбаності процесу: