Вот какое питание поможет избежать тяжелого состояния и улучшит здоровье

Болезни, связанные с дисфункцией желчного пузыря, сейчас очень распространены у людей разных возрастов. Это может быть связано с нерегулярным питанием и малоподвижным образом жизни.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Юлии Коваль.
Желчь - это продукт секреции гепатоцитов (клеток печени), необходимый для пищеварения жиров, правильного усвоения белков, углеводов, жирорастворимых витаминов.
Застой желчи является предпосылкой для образования камней в желчном пузыре, поэтому это состояние обязательно должно лечиться.
По словам эксперта, у человека должно быть 3 основных приема пищи и возможно рассмотреть 1 перекус.
Обязательно нужно завтракать. На завтрак обязательно включать полезные жиры: сливочное масло 82,5% в небольшом количестве, яйца, растительные масла и авокадо. Употреблять достаточное количество клетчатки, в том числе овощей и зелени.
В среднем в рационе должно быть 400-600 г распределенных на 3 приема.
Важно также следить за водным балансом. Это должно стать полезной привычкой.
"Чтобы не забывать об этом, сделайте напоминание: на кухне кувшин с водой, на работе и в сумочке бутылка с водой, можно скачать приложение, которое будет вас информировать", - говорится в сообщении.
Диетолог также советует избегать быстрых углеводов (сахар, сладости, сладкие газированные напитки), включить в рацион сложные углеводы, в приоритете цельнозерновые (крупы, хлеб).
Включайте в рацион полезные источники: рыбу, авокадо, масла, семена, но избегайте в рационе транс-жиров и в умеренном количестве употреблять насыщенный жир.
Предпочитать термическую обработку продуктов: запекание, тушение, варку и избегать жареной пищи.
Не стоит забывать о физической активности. Малоподвижный образ жизни только провоцирует застой желчи.
Если есть избыточный вес или ожирение, то это фактор риска, как возникновения так и прогрессирование заболевания. Обязательно нужно работать над нормализацией массы тела, но снижение должно быть обязательно постепенным.
"По согласованию и назначению врача можно рассмотреть дополнительную саплементацию или лекарственные средства для улучшения желчеоттока", - добавила эксперт.
Признаки застоя желчи могут быть самыми разными и отличаются в зависимости от запущенности процесса:
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