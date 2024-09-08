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"Щось пожирає ресурси": чому деяким людям важко набрати вагу

Неділя 08 вересня 2024 18:01
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"Щось пожирає ресурси": чому деяким людям важко набрати вагу Чому деяким людям не вдається набрати вагу (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Є багато людей, які мають проблеми з набором ваги. Як виявилось, це більша проблема, ніж навіть схуднення. Кожна людина має свій унікальний метаболізм та кількість калорій, яку необхідно споживати, щоб набирати вагу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Олени Костюк.

Чому людині важко набрати вагу

Зайва вага, як правило, є результатом профіциту калорій (переїдання).

До того ж людині важко набрати вагу, якщо вона не отримуєте достатньо калорій та поживних речовин з їжею. Так буває у тих, хто сидить на строгій дієті або страждає від розладів харчової поведінки - анорексії та булімії.

﻿﻿﻿Організм не може засвоїти необхідні поживні речовини. Це трапляється при різних порушеннях травлення. Наприклад, при нестачі ферментів, непереносимості глютена або діабеті (частіше І типу).

"Ваш організм отримує та засвоює поживні речовини, але щось пожирає ці ресурси раніше, ніж вони дійдуть до органів та тканин", - йдеться у повідомленні.

Небезпечні "пожирачі енергії":

  • ﻿﻿глисти (паразити)
  • ﻿﻿порушення в роботі щитовидної залози: при гіпертиреозі
  • значно прискорюється обмін речовин, тому тілу потрібно більше енергії, ніж зазвичай
  • рак: пухлинам потрібно багато енергії для зростання, людина починає втрачати вагу
  • інфекції, зокрема туберкульоз та ВІЛ: організм витрачає на боротьбу з ними багато сил, тому маса тіла знижується

Як набрати вагу

Для збільшення маси тіла потрібно врахувати такі фактори:

  • виключіть всі захворювання
  • рослинні та тваринні жири 60/40
  • обовʼязково включіть у раціон фрукти/сухофрукти, складні вуглеводи у великих кількостях
  • більше білка: норма набору ваги для жінок: 1,5-2 г на 1 кг ваги на добу. Норма для чоловіків 2-2,5 г на 1 кг на добу
  • норма сну 8-9 годин на добу

Важливо, якщо ви їсте повільно і добре пережовуєте їжу, ви з меншою ймовірністю наберете вагу, тому що у вашого мозку буде більше часу, щоб повідомити організм, що ваш шлунок сповнений.

Раніше ми повідомляли, чи справді існує метод швидкого схуднення.

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