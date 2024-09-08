"Щось пожирає ресурси": чому деяким людям важко набрати вагу
Є багато людей, які мають проблеми з набором ваги. Як виявилось, це більша проблема, ніж навіть схуднення. Кожна людина має свій унікальний метаболізм та кількість калорій, яку необхідно споживати, щоб набирати вагу.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Олени Костюк.
Чому людині важко набрати вагу
Зайва вага, як правило, є результатом профіциту калорій (переїдання).
До того ж людині важко набрати вагу, якщо вона не отримуєте достатньо калорій та поживних речовин з їжею. Так буває у тих, хто сидить на строгій дієті або страждає від розладів харчової поведінки - анорексії та булімії.
Організм не може засвоїти необхідні поживні речовини. Це трапляється при різних порушеннях травлення. Наприклад, при нестачі ферментів, непереносимості глютена або діабеті (частіше І типу).
"Ваш організм отримує та засвоює поживні речовини, але щось пожирає ці ресурси раніше, ніж вони дійдуть до органів та тканин", - йдеться у повідомленні.
Небезпечні "пожирачі енергії":
- глисти (паразити)
- порушення в роботі щитовидної залози: при гіпертиреозі
- значно прискорюється обмін речовин, тому тілу потрібно більше енергії, ніж зазвичай
- рак: пухлинам потрібно багато енергії для зростання, людина починає втрачати вагу
- інфекції, зокрема туберкульоз та ВІЛ: організм витрачає на боротьбу з ними багато сил, тому маса тіла знижується
Як набрати вагу
Для збільшення маси тіла потрібно врахувати такі фактори:
- виключіть всі захворювання
- рослинні та тваринні жири 60/40
- обовʼязково включіть у раціон фрукти/сухофрукти, складні вуглеводи у великих кількостях
- більше білка: норма набору ваги для жінок: 1,5-2 г на 1 кг ваги на добу. Норма для чоловіків 2-2,5 г на 1 кг на добу
- норма сну 8-9 годин на добу
Важливо, якщо ви їсте повільно і добре пережовуєте їжу, ви з меншою ймовірністю наберете вагу, тому що у вашого мозку буде більше часу, щоб повідомити організм, що ваш шлунок сповнений.
Раніше ми повідомляли, чи справді існує метод швидкого схуднення.
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