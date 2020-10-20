Диетолог назвала самое полезное мясо: укрепляет иммунитет и сердце

Аминокислоты – строительный материал для нашего организма, который в большом количестве содержится именно в мясе животных. Диетолог Светлана Фус рассказала, какое мясо является самым богатым по количеству белка и витаминов, а также помогает при различных заболеваниях, таких как диабет, болезни сердца и ЖКТ. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Белки, содержащиеся в курином филе, играют решающую роль в росте организма.

"Белки – строительный материал для организма. Они расщепляются до аминокислот, которые являются "кирпичиками" для построения мышц, кожи, костей, сухожилий, хрящей, элементов крови, мозга и всех остальных тканей. Также, если мы заботимся о нашей иммунной системе, мы должны помнить, что она без белка, а точнее без полноценного набора аминокислот, не работает", – пишет медик.

Врач отмечает, что куриное мясо помогает организму заботиться об иммунитете, что особенно важно осенью в сезон вспышек респираторных заболеваний, таких как коронавирус, грипп или ОРВИ.

"При дефиците каких-либо аминокислот наши иммунные клетки, которые синтезируют иммуноглобулины, просто не в состоянии построить нормальные иммуноглобулины", – добавила Фус.

Наиболее важными для здоровья аминокислотами считаются триптофан, валин, лейцин, треонин, метионин, изолейцин, лизин и фенилаланин. Эксперт подчеркнула, что максимальное количество белка содержится в курином филе.

Диетолог отмечает, что при весе 70 килограмм дневную норму белка можно восполнить при поедании около 200 граммов куриного филе в день. Мясо курицы содержит от 18 до 25 г полноценного по аминокислотному составу белка на 100 грамм продукта. Норма в день – 1-1,2 г белка на 1 кг нормальной массы тела.

Также отмечается, что куриное мясо — одно из самых легких для переваривания. Оно легче усваивается: в мясе курицы меньше соединительной ткани — коллагена, чем, например, в говяжьем. Именно мясо курицы является важным компонентом диетического питания при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сахарном диабете, ожирении, а также для профилактики и лечения сердечно-сосудистых недугов. Кроме того, куриное мясо, несмотря на наивысшее содержание белка, самое низкокалорийное.

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