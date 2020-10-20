Дієтолог назвала найкорисніше м'ясо: зміцнює імунітет і серце

Амінокислоти – будівельний матеріал для нашого організму, який у великій кількості міститься саме в м'ясі тварин. Дієтолог Світлана Фус розповіла, яке м'ясо є найбільш багатим за кількістю білка та вітамінів, а також допомагає при різних захворюваннях, таких як діабет, хвороби серця і ШКТ. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

Білки, що містяться в курячому філе, відіграють вирішальну роль у зростанні організму.

"Білки – будівельний матеріал для організму. Вони розщеплюються до амінокислот, які є "цеглинками" для побудови м'язів, шкіри, кісток, сухожиль, хрящів, елементів крові, мозку і всіх інших тканин. Також, якщо ми дбаємо про нашу імунну систему, ми повинні пам'ятати, що вона без білка, а точніше без повноцінного набору амінокислот, не працює", – пише медик.

Лікар зазначає, що куряче м'ясо допомагає організму піклуватися про імунітет, що особливо важливо восени в сезон спалахів респіраторних захворювань, таких як коронавірус, грип або ГРВІ.

"При дефіциті яких-небудь амінокислот наші імунні клітини, які синтезують імуноглобуліни, просто не в змозі побудувати нормальні імуноглобуліни", – додала Фус.

Найбільш важливими для здоров'я амінокислотами вважаються триптофан, валін, лейцин, треонін, метіонін, ізолейцин, лізин і фенілаланін. Експерт підкреслила, що максимальна кількість білка міститься в курячому філе.

Дієтолог зазначає, що при вазі 70 кілограмів денну норму білка можна заповнити при поїданні близько 200 грамів курячого філе в день. М'ясо курки містить від 18 до 25 г повноцінного за амінокислотним складом білки на 100 грамів продукту. Норма в день – 1-1,2 г білка на 1 кг нормальної маси тіла.

Також зазначається, що куряче м'ясо — одне з найлегших для перетравлення. Воно легше засвоюється: в м'ясі курки менше сполучної тканини — колагену, ніж, наприклад, в яловичому. Саме м'ясо курки є важливим компонентом дієтичного харчування при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, цукровому діабеті, ожирінні, а також для профілактики та лікування серцево-судинних недуг. Крім того, куряче м'ясо, попри найвищий вміст білка, найбільш низькокалорійне.

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