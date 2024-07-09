Дієтолог назвала популярні напої, які шкодять здоров'ю
Глікемічний індекс вказує на швидкість розщеплення продуктів в організмі та перетворення їх на глюкозу - основне джерело енергії. Дієтолог назвала напої, які мають високий глікемічний індекс та призводять до значних коливань рівня глюкози у крові.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Ольги Безуглої.
Які напої містять високий ГІ
Напої з високим ГІ, як правило, впливають на рівень цукру в крові швидше, ніж тверда їжа. Це тому, що рідини перетравлюються і абсорбуються швидше, ніж тверді продукти.
Тверда їжа містить волокна, білки та жири, які сповільнюють процес травлення і абсорбцію вуглеводів.
Зазвичай люди споживають більше калорій через напої, не відчуваючи при цьому ситості, яку зазвичай надає тверда їжа. Це може призвести до зайвого споживання калорій і збільшення ваги.
Напої з низьким ГІ сприяють стабільному рівню цукру в крові, надають тривале відчуття ситості та енергії.
Дієтолог назвала глікемічний індекс таких напоїв:
- пиво - 110
- рисове молоко - 86
- Coca-Cola - 74
- ананасовий сік - 55
- какао - 51
- грейпфрутовий сік - 45
- біле сухе вино - 44
- цикорій - 40
- томатний сік - 38
- молоко - 31
"Дбайте про своє здоров’я, обираючи напої з низьким глікемічним індексом, і ваше тіло віддячить вам енергією та гарним самопочуттям", - йдеться у повідомленні.
Показники глікемічного індексу
Діапазон показників продуктів і страв, які мають низький глікемічний індекс, становить від 0 до 55, середній - від 56 до 69, високий - від 70 і вище.
Низькоглікемічні продукти, ґрунтовно перетравлюючись, забезпечують тривале відчуття ситості та перешкоджають надмірним стрибкам цукру в крові.
На рівень глікемічного індексу впливає безліч факторів:
- якість продукту
- спосіб та температура приготування та зберігання
- кількість доданого цукру
- баланс вуглеводів та білків
- ступінь зрілості продуктів
- спосіб їх подрібнення
- методи обробки для приготування або для тривалого зберігання
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