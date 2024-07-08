Які напої можна давати дітям, а які суворо заборонено: дієтолог розклав все по полицях

Запропонувати здорові, але привабливі напої для дітей може бути так само складно, як переконати їх їсти корисні продукти. Більшість дітей мають слабкість до солодкого і часто просять саме такі напої. Однак сприяти здоровішому вибору є надзвичайно важливим для загального здоров'я дітей та підлітків.

Які напої корисні для дітей, а які шкідливі, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця в Facebook.

Які напої найкорисніші для дітей

Вода є ключовим напоєм для здоров'я дитини, оскільки вона важлива для багатьох життєвих процесів в організмі, таких як регулювання температури та підтримка клітин і органів. Оскільки діти мають вищий рівень метаболізму і швидко ростуть, їхня потреба в воді є особливо великою.

Вода є калорійно нейтральним напоєм, тому випивши її, дитина не буде відмовлятися від їжі. Потреба у достатній кількості води пов'язана зі здоровою вагою тіла, зниженням ризику карієсу та поліпшенням функцій мозку.

Щоб зробити воду привабливішою, не додаючи зайвого цукру та калорій, можна приправити її свіжими фруктами та травами. Наприклад, комбінації ананаса і м'яти, огірка і кавуна, чорниці і малини чи полуниці і лимона можуть бути цікавими варіантами. Залучення дитини до процесу додавання інгредієнтів також може підвищити інтерес до води.

Кокосова вода, незважаючи на наявність калорій і цукру, є більш здоровим вибором порівняно з солодкими газованими напоями. Вона містить багато корисних речовин, таких як вітамін C, магній та калій, що особливо важливі для дітей. Крім того, вона є джерелом електролітів, які втрачаються під час фізичних навантажень, і може бути корисною для дітей під час захворювання або відновлення після зневоднення.

При виборі кокосової води важливо уважно читати етикетку, оскільки деякі продукти містять доданий цукор і штучні ароматизатори. Найкращим вибором для дітей є натуральна несолодка кокосова вода.

Це відмінний спосіб включити до раціону дитини фрукти, овочі та інші корисні продукти. Хоча деякі готові смузі містять цукор, домашні варіанти, якщо вони містять поживні інгредієнти, є чудовим вибором для дітей, особливо тих, хто вибагливий у їжі.

Смузі може бути особливо корисним для батьків, які стежать за харчуванням своїх дітей. Такі смакові комбінації, як капуста і ананас, шпинат і чорниця, персик і цвітна капуста, полуниця і буряк, можуть бути цікавими для малюка. Щоб приготувати смузі, змішайте інгредієнти з молоком або рослинним молоком та додайте корисні добавки, такі як насіння коноплі, какао-порошок, несолодкий кокос, авокадо або мелене насіння льону.

Найкраще робити смузі вдома, оскільки покупні варіанти часто містять доданий цукор. Оскільки смузі може бути калорійним, краще подавати його як перекус або разом з невеликою порцією їжі.

Звичайне молоко містить багато поживних речовин, необхідних для росту і розвитку дітей, таких як білок, кальцій, фосфор і магній. Молоко може бути збагаченим вітаміном D, який важливий для здоров'я кісток.

Для дітей молодшого віку молоко з вищим вмістом жиру може бути кориснішим, оскільки жир необхідний для розвитку мозку і загального зростання організму. Однак варто пам'ятати, що діти мають більшу потребу в жиру, ніж дорослі, через швидший метаболізм.

Пам'ятайте, що деякі діти можуть мати непереносимість молока. Якщо у вашої дитини є ознаки непереносимості, зокрема здуття живота, діарея, гази чи шкірні висипання, проконсультуйтесь з педіатром.

Трав'яні чаї, такі як лемонграс, м'ята, ройбуш і ромашка, можуть стати чудовою альтернативою солодким напоям, оскільки вони не містять кофеїну та мають приємний смак.

Крім того, трав'яні чаї мають поживні властивості і можуть сприяти полегшенню стану дітей, особливо тих, хто хворіє або переживає тривогу. Наприклад, чаї з ромашки та лемонграсу використовуються здавна для заспокоєння. Ромашка також відома своїми властивостями полегшення симптомів, таких як нудота, газоутворення, діарея та погане травлення, як у дітей, так і у дорослих. Дослідження показують, що ромашка має протизапальні властивості і допомагає зменшити симптоми, пов'язані з запаленням кишечника.

Варто пам'ятати, що хоча деякі трав'яні чаї вважаються безпечними для дітей, важливо перед вживанням проконсультуватися з педіатром. Трав'яні чаї не підходять для немовлят. Крім того, ці напої потрібно подавати при безпечній температурі, щоб уникнути опіків у дитини.

Які напої варто обмежити

Час від часу діти можуть насолоджуватися солодкими напоями, але їх слід вживати з обережністю. Часте споживання солодких напоїв може призвести до ожиріння та карієсу у дітей.

Солодкі напої

Рекомендується обмежити вживання напоїв із доданим цукром для дітей: солодка газована вода, спортивні напої, солодке молоко та солодкий чай. Наприклад, 350 мл звичайної *Cola містить 39 грамів цукру, що еквівалентно майже 10 чайним ложкам. Американська кардіологічна асоціація рекомендує дітям віком від 2 до 18 років споживати не більше 6 чайних ложок (25 грамів) цукру на день.

Підсолоджені напої пов'язані з підвищеним ризиком розвитку діабету 2 типу та неалкогольної жирової хвороби печінки. Крім того, вживання великої кількості солодких напоїв сприяє набору ваги та розвитку карієсу у дітей, оскільки багато з них містять кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози.

Сік

Надмірне споживання фруктового соку збільшує ризик ожиріння у дітей. Деякі дослідження показують, що щоденне вживання фруктового соку пов'язане з надмірним набором ваги у дітей молодшого віку. Професійні асоціації рекомендують обмежити вживання соку до 120–150 мл на день для дітей віком 1–6 років і до 150–200 мл на день для дітей 7–18 років. Для немовлят до одного року слід повністю уникати соку.

Оскільки фруктовому соку не властивий вміст ситної клітковини, яка присутня у цілих свіжих фруктах, діти легко можуть випити його забагато. Найкраще пропонувати дітям цілі фрукти замість соку.

Напої з кофеїном

Багато дітей споживають напої з кофеїном, такі як газована вода, кава та енергетичні напої, які можуть негативно впливати на їх здоров'я. Кофеїн може викликати нервове збудження, прискорене серцебиття, високий кров'яний тиск, занепокоєння та порушення сну у дітей. Дитячі організації охорони здоров'я рекомендують обмежувати споживання кофеїну до 85–100 мг на день для дітей старше 12 років і повністю уникати його дітям до 12 років. Також варто обмежити споживання енергетичних напоїв, які можуть містити понад 100 мг кофеїну на порцію (350 мл).