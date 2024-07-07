Нутриціолог розповіла, що може статись, якщо їсти на самоті
Їжа в компанії - корисна для здоров'я та загального настрою. Менш корисною вважається їжа на одинці, адже це може призвести до переїдання та зайвої ваги.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Оксани Шатрової.
Чому не можна їсти на одинці
Експерт назвала дійсні поради з гастрофізики і не тільки, які свідчать про користь їжі в компанії:
- коли ви готуєте для когось - це про турботу та окситоцин (нейропептид, який транспортується в кору гіпофізу, де накопичується і виділяється в кров). Саме він блокує виділення гормонів кортикоїдів (кортизол, наприклад), що знижує стрес в організмі
- коли ви їсте з кимось, то не "сидите" в гаджети і тим самим, не заїдаєте їжу "автоматично"
- їсти в колі рідних - це про безпеку та спокій, соціальний контакт, який допомагає не заковтувати швидко їжу, а, навпаки, повільно та ретельно пережовувати. Це особливо важливо, якщо є проблеми з ШКТ
- дуже часто при роботі з РХП важливо їсти з кимось, бо в самоті людина може не контролювати свої порції
До того ж самотній прийом їжі також підсилює негативні почуття і похмурі думки, що погано позначається на здоров'ї.
Як їсти, що не переїсти та не нашкодити здоров'ю
До основних правил здорового харчування входить:
- надавайте перевагу здоровій, органічній їжі власного приготування
- у кожній порції їжі половину мають становили овочі й зелень - вони багаті на клітковину та інші корисні речовини
- в одній четвертій нашої тарілки мають бути вуглеводи
- споживайте достатню кількість води
- дотримуйтеся режиму харчування 3-4 рази в день
- їжте без поспіху, уважно, бо відчуття насиченості приходить згодом
- добре пережовуйте їжу - це допоможе кращому травленню
- користуйтеся тарілками й горнятками невеликого розміру
Важливо не забувати про білки - це не тільки м'ясо, яйця, риба, а й бобові та молочні продукти. Орієнтовно денна потреба в білку для дорослого - 50-70 грамів - це не більше, аніж розмір нашого кулака;
До того ж щоденне фізичне навантаження допомагає не лише пришвидшити обмін речовин чи схуднути, а також забезпечує кращий контроль нашого настрою і добре самопочуття загалом.
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