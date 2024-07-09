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Диетолог назвала популярные напитки, которые вредят здоровью

Вторник 09 июля 2024 08:01
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Диетолог назвала популярные напитки, которые вредят здоровью Какие напитки вредят организму (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Ольга Безуглая

Гликемический индекс указывает на скорость расщепления продуктов в организме и превращение их в глюкозу - основной источник энергии. Диетолог назвала напитки с высоким гликемическим индексом и приводящими к значительным колебаниям уровня глюкозы в крови.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Ольги Безуглой.

Какие напитки содержат высокий ГИ

Напитки с высоким ГИ, как правило, влияют на уровень сахара в крови быстрее твердой пищи. Это потому, что жидкости перевариваются и абсорбируются быстрее твердых продуктов.

Жесткая пища содержит волокна, белки и жиры, которые замедляют процесс пищеварения и абсорбцию углеводов.

Обычно люди потребляют больше калорий из-за напитков, не чувствуя при этом сытости, которую обычно придает твердая пища. Это может привести к излишнему потреблению калорий и увеличению веса.

Напитки с низким ГИ способствуют стабильному уровню сахара в крови, придают длительное ощущение сытости и энергии.

Диетолог назвала гликемический индекс таких напитков:

  • пиво - 110
  • рисовое молоко - 86
  • Coca-Cola - 74
  • ананасовый сок - 55
  • какао - 51
  • грейпфрутовый сок - 45
  • белое сухое вино - 44
  • цикорий - 40
  • томатный сок - 38
  • молоко - 31

"Заботьтесь о своем здоровье, выбирая напитки с низким гликемическим индексом, и ваше тело отблагодарит вас энергией и хорошим самочувствием", - говорится в сообщении.

Показатели гликемического индекса

Диапазон показателей продуктов и блюд, имеющих низкий гликемический индекс, составляет от 0 до 55, средний - от 56 до 69, высокий - от 70 и выше.

Низкогликемические продукты, основательно перевариваясь, обеспечивают длительное ощущение сытости и препятствуют чрезмерным скачкам сахара в крови.

На уровень гликемического индекса влияет множество факторов:

  • качество продукта
  • способ и температура приготовления и хранения
  • количество добавленного сахара
  • баланс углеводов и белков
  • степень зрелости продуктов
  • способ их измельчения
  • методы обработки для приготовления или длительного хранения

Ранее мы сообщали, какие напитки можно давать детям, а какие строжайше запрещены.

Также мы писали, что может произойти, если есть в одиночестве.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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