Дієтолог назвала фрукти і овочі, які допомагають засмагнути швидко і без опіків
Отримати швидку та стійку засмагу допоможуть деякі фрукти та овочі. До того ж вони сприяють виробленню меланіну і захищають шкіру.
Про це повідомила дієтолог Ольга Безугла в Instagram.
За її словами, насправді існує низка продуктів, які впливають на чутливість шкіри до ультрафіолету і відповідно на якість засмаги, а також на рівень захисту від агресивного сонця. В результаті допомагають також уникнути опіків.
Загалом, захистити шкіру від ультрафіолету дієво допомагають продукти, багаті на різні жирні кислоти - омега-3 та омега-6. До них входять такі продукти, як жирна риба, насіння і горіхи, рослинні олії.
Список продуктів
Продукти, що можуть зробити засмагу інтенсивнішою, володіють, вираженою фотосенсибілізуючою властивістю, а саме підвищують сприйнятливість шкіри до дії ультрафіолетового випромінювання.
Це, як правило, продукти багаті бета-каротином, вітаміном С, вітаміном Е та лікопеном. До них входять:
- помаранчеві, темно-зелені овочі та фрукти, багаті бета-каротином - персики, абрикоси, хурма, броколі, морква, гарбуз, рукола, шпинат;
- цитрусові, полуниця, смородина, перець, броколі, брюссельська капуста, цвітна капуста - багаті на вітамін С, що є потужним антиоксидантом, та допомагають захистити шкіру від пошкоджень ультрафіолетом і сприяють виробленню власного колагену;
- олія містить вітамін Е - допомагає відновитись шкірі та її захистити.
Однак, важливо знати, що ці продукти - не замінюють засобів захисту. Також необхідно:
- дотримуватися запобіжних заходів, використовувати сонцезахисні засоби, ховатися від сонця;
- пити багато води;
- тривала присутність на сонці, особливо активному, погано впливає на шкіру і здоров'я в цілому;
- надлишок сонця прискорює старіння шкіри.
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