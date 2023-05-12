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Дієтолог назвала фрукти і овочі, які допомагають засмагнути швидко і без опіків

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П'ятниця 12 травня 2023 18:35
Дієтолог назвала фрукти і овочі, які допомагають засмагнути швидко і без опіків Які продукти допоможуть швидко засмагнути (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Отримати швидку та стійку засмагу допоможуть деякі фрукти та овочі. До того ж вони сприяють виробленню меланіну і захищають шкіру.

Про це повідомила дієтолог Ольга Безугла в Instagram.

За її словами, насправді існує низка продуктів, які впливають на чутливість шкіри до ультрафіолету і відповідно на якість засмаги, а також на рівень захисту від агресивного сонця. В результаті допомагають також уникнути опіків.

Загалом, захистити шкіру від ультрафіолету дієво допомагають продукти, багаті на різні жирні кислоти - омега-3 та омега-6. До них входять такі продукти, як жирна риба, насіння і горіхи, рослинні олії.

Список продуктів

Продукти, що можуть зробити засмагу інтенсивнішою, володіють, вираженою фотосенсибілізуючою властивістю, а саме підвищують сприйнятливість шкіри до дії ультрафіолетового випромінювання.

Це, як правило, продукти багаті бета-каротином, вітаміном С, вітаміном Е та лікопеном. До них входять:

  • помаранчеві, темно-зелені овочі та фрукти, багаті бета-каротином - персики, абрикоси, хурма, броколі, морква, гарбуз, рукола, шпинат;
  • цитрусові, полуниця, смородина, перець, броколі, брюссельська капуста, цвітна капуста - багаті на вітамін С, що є потужним антиоксидантом, та допомагають захистити шкіру від пошкоджень ультрафіолетом і сприяють виробленню власного колагену;
  • олія містить вітамін Е - допомагає відновитись шкірі та її захистити.

Однак, важливо знати, що ці продукти - не замінюють засобів захисту. Також необхідно:

  • дотримуватися запобіжних заходів, використовувати сонцезахисні засоби, ховатися від сонця;
  • пити багато води;
  • тривала присутність на сонці, особливо активному, погано впливає на шкіру і здоров'я в цілому;
  • надлишок сонця прискорює старіння шкіри.

Раніше ми повідомляли, від яких продуктів потрібно відмовитись, якщо ви хочете довше жити.

Також ми писали, які продукти не можна їсти щодня.

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