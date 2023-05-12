Диетолог назвала фрукты и овощи, которые помогают загореть быстро и без ожогов
Получить быстрый и стойкий загар помогут некоторые фрукты и овощи. К тому же они способствуют выработке меланина и защищают кожу.
Об этом сообщила диетолог Ольга Безугла в Instagram.
По ее словам, на самом деле существует ряд продуктов, которые влияют на чувствительность кожи к ультрафиолету и соответственно качество загара, а также на уровень защиты от агрессивного солнца. В результате помогают также избежать ожогов.
В общем, защитить кожу от ультрафиолета эффективно помогают продукты, богатые различными жирными кислотами - омега-3 и омега-6. В них входят такие продукты, как жирная рыба, семена и орехи, растительные масла.
Список продуктов
Продукты, которые могут сделать загар более интенсивным, обладают выраженным фотосенсибилизирующим свойством, а именно повышают восприимчивость кожи к воздействию ультрафиолетового излучения.
Это, как правило, продукты богатые бета-каротином, витамином С, витамином Е и ликопеном. В них входят:
- оранжевые, темно-зеленые овощи и фрукты, богатые бета-каротином - персики, абрикосы, хурма, брокколи, морковь, тыква, руккола, шпинат;
- цитрусовые, клубника, смородина, перец, брокколи, брюссельская капуста, цветная капуста - богатые витамином С, который является мощным антиоксидантом, и помогают защитить кожу от повреждений ультрафиолетом и способствуют выработке собственного коллагена;
- масло содержит витамин Е - помогает восстановиться коже и ее защитить.
Однако, важно знать, что эти продукты - не заменяют средств защиты. Также необходимо:
- соблюдать меры предосторожности, использовать солнцезащитные средства, прятаться от солнца;
- пить много воды;
- длительное присутствие на солнце, особенно активном, плохо влияет на кожу и здоровье в целом;
- избыток солнца ускоряет старение кожи.
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