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Диетолог назвала фрукт, который надо осторожно употреблять мужчинам

Фото: фрукты (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Некоторые фрукты содержат мощный набор витаминов и микроэлементов, что приносит пользу здоровью. Но не всем можно их употреблять неограниченно. В частности, к таковым относится авокадо.

Об этом рассказала диетолог Светлана Фус.

Авокадо богат нутриентами

Плоды авокадо богаты кремнием (в 100 г - 213% от дневной нормы), бором (соответственно - 143%), никелем (140%).

Эти элементы влияют на состояние костей, суставов, сосудов, кожи, волос, играют роль в обмене жиров, углеводов, гормонов. Особенно важно уделять внимание этим элементам женщинам при климаксе.

Также это хороший источник калия и магния.⁣⁣ В авокадо содержится много витамина Е (13% дневной нормы в 100 г), природного антиоксиданта, защищающего организм от преждевременного старения.⁣⁣

Несмотря на то, что в половине мякоти одного плода содержится 9 г углеводов, примерно 7 из них - это клетчатка, которая составляет примерно 20% дневной потребности.

Всего 0,5 г от общего количества углеводов приходится на крахмал и 0,5-0,7 г - на простые сахара. При таком составе его гликемический индекс очень низкий - 10.⁣⁣

Фото: Авокадо полезен, но не всем (pixabay)

Авокадо улучшает иммунитет, омолаживает организм

Высокое содержание и уникальная комбинация природных антиоксидантов в авокадо - прежде всего витаминов, минералов и ненасыщенных жирных кислот помогают организму бороться с воспалениями, укреплять иммунитет.⁣⁣

100 г авокадо содержит 1,5 суточной дозы фитостеринов, которые уменьшают концентрацию холестерина в человеческом организме, способствуют выработке коллагена, сохраняя молодость кожи.⁣⁣⠀

При этом фитостерины также имеют антиандрогенный эффект - снижают уровень и активность мужских гормонов андрогенов. Поэтому его следует включать в рацион питания женщинам, у которых определяют высокий уровень мужских гормонов, например при поликистозе яичников или климаксе.⁣⁣

"Мужчинам с авокадо стоит быть осторожными..." - резюмировала диетолог.

Ранее диетолог рассказала всю правду о сахарозаменителях и обезжиренной молочке.

Читайте также, на самом ли деле холестерин такой вредный, как о нем думают.

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диетолог