Сахарозаменители и обезжиренная "молочка" - полезнее? Диетолог рассказала правду
Многие люди экспериментируют с сахарозаменителями, ведь не могут совсем отказаться от сладкого. Некоторые выбирают обезжиренные молочные продукты, думая так улучшить здоровье, а заодно и несколько кило сбросить. Но здорова ли такая альтернатива?
Об этом рассказала известный диетолог Светлана Фус.
Кому действительно нужны заменители сахара?
Заменители сахара или подсластители назначают пациентам с сахарным диабетом или ожирением, если им трудно отказаться от привычки есть сладкое.⠀⠀
Но вот здоровому человеку употреблять подсластители диетолог не рекомендует.
Ведь в последние годы появились данные о неблагоприятном влиянии этих веществ на работу печени, поджелудочной железы, а также на углеводный обмен в целом.
Если вы можете отказаться от дополнительного сахара или подсластителей совсем, лучше откажитесь.
Какие есть альтернативы
Достаточное количество глюкозы и фруктозы содержат фрукты, сухофрукты, мед и ягоды. ⠀
Если вы не убрали их из рациона, то добавляйте их на завтрак и обед в пределах нормы.
Обезжиренная "молочка" полезнее?
По словам врача, использовать обезжиренные молочные продукты можно, если жира поступает достаточно из других продуктов питания.
Лучше же использовать молочные продукты в небольших количествах, средней жирности.
Например, в день достаточно будет стакана кефира или другой кисломолочки 1-2,5% жирности, или же 100 граммов сыра, жирностью 5-9%.
Если жирность продукта больше, соответственно надо уменьшить и количество.
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