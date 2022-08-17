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Сахарозаменители и обезжиренная "молочка" - полезнее? Диетолог рассказала правду

Новина українською →
Среда 17 августа 2022 12:33
Сахарозаменители и обезжиренная "молочка" - полезнее? Диетолог рассказала правду Фото: стоит ли заменять сахар и пить обезжиренное молоко (aspartame.org)
Автор: Светлана Мащенко

Многие люди экспериментируют с сахарозаменителями, ведь не могут совсем отказаться от сладкого. Некоторые выбирают обезжиренные молочные продукты, думая так улучшить здоровье, а заодно и несколько кило сбросить. Но здорова ли такая альтернатива?

Об этом рассказала известный диетолог Светлана Фус.

Кому действительно нужны заменители сахара?

Заменители сахара или подсластители назначают пациентам с сахарным диабетом или ожирением, если им трудно отказаться от привычки есть сладкое.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Но вот здоровому человеку употреблять подсластители диетолог не рекомендует.

Ведь в последние годы появились данные о неблагоприятном влиянии этих веществ на работу печени, поджелудочной железы, а также на углеводный обмен в целом. ⁣⁣

Если вы можете отказаться от дополнительного сахара или подсластителей совсем, лучше откажитесь.

Какие есть альтернативы

Достаточное количество глюкозы и фруктозы содержат фрукты, сухофрукты, мед и ягоды. ⁣⁣⠀

Если вы не убрали их из рациона, то добавляйте их на завтрак и обед в пределах нормы.

Обезжиренная "молочка" полезнее?

По словам врача, использовать обезжиренные молочные продукты можно, если жира поступает достаточно из других продуктов питания.

Лучше же использовать молочные продукты в небольших количествах, средней жирности. ⁣

Например, в день достаточно будет стакана кефира или другой кисломолочки 1-2,5% жирности, или же 100 граммов сыра, жирностью 5-9%.

Если жирность продукта больше, соответственно надо уменьшить и количество.

Ранее мы писали, на самом ли деле холестерин такой вредный, как о нем думают.

Также читайте про популярный миф о кофе, который развенчал эксперт.

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