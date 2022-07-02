Диетолог назвала 7 необходимых элементов питания летом: что добавить в рацион

Полки в магазинах вовсю пестрят яркими названиями "эко", "органические продукты", "100% натуральный" и др. И это здорово, что мы наконец-то хотим для себя лучшего, полезного, природного рациона, где больше витаминов, минералов и других полезных элементов.
Но знаете ли вы, что именно и в каком количестве можно употреблять? Где именно брать эти самые важные и нужные элементы, не переборщив?
Нутрициолог-диетолог Анна Гоголева назвала 7 самых необходимых элементов питания летом и рассказала, в каких продуктах их можно найти.
Необходим для производства коллагена, поддерживает нашу красоту, борется со свободными радикалами и токсинами, участвует во всех процессах в клетках, заботиться об упругости кожи, мышц. Помогает организму бороться с бактериями, инфекциями.
Суточная потребность в вит. С:
Организм не в состоянии накапливать или производить витамин С, а расходует много (стресс + скачки сахара). Поэтому его нужно потреблять ежедневно, но только с продуктами питания.
Вот что рекомендуется есть:
Дополнительный бонус: продукты, богатые витамином С, также обеспечивают наш организм клетчаткой и калием (за это надпочечники скажут спасибо), сладкий красный перец и дыня богаты каротиноидами. Благодаря витамину С улучшается усвоение железа из растительных и из животных продуктов.
Витамин Е, содержащийся в основном в жирных продуктах: орехи, семена, масла, являются мощным антиоксидантом и настоящим витамином красоты! Эксперты установили, что витамин Е альфа-токоферол (АТ) - самый полезный из всех форм витамина Е. Мужчинам и женщинам нужно 15 мг ежедневно.
Что нужно есть:
Необходим для нормального зрения, роста тканей, нормального функционирования имунной системы.
Какие элементы питания необходимы организму летом (фото: instagram.com/dietolog_gogoleva)
Напомним, ранее диетолог рассказала, что категорически нельзя есть и пить в жару.
А также были названы основные ошибки, которые мешают похудеть летом.