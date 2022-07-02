Диетолог назвала 7 необходимых элементов питания летом: что добавить в рацион

1. Витамин С: для здоровья иммунной системы считается одним из витаминов красоты.

Необходим для производства коллагена, поддерживает нашу красоту, борется со свободными радикалами и токсинами, участвует во всех процессах в клетках, заботиться об упругости кожи, мышц. Помогает организму бороться с бактериями, инфекциями.

Суточная потребность в вит. С:

Мужчины, 20 лет и старше - 90 мг/сут

Женщины, 20 лет и старше -75 мг/сут

Организм не в состоянии накапливать или производить витамин С, а расходует много (стресс + скачки сахара). Поэтому его нужно потреблять ежедневно, но только с продуктами питания.

Вот что рекомендуется есть:

сладкий красный перец - 142 мг

среднее киви- 70 мг

апельсиновый сок - 170 г - 61-93 мг

клубника - 49 мг

вареная брокколи - полчашки - 47 мг

дыня - четверть средней дыни - 47 мг -

лимон - в 100 г содержится 40 мг

Дополнительный бонус: продукты, богатые витамином С, также обеспечивают наш организм клетчаткой и калием (за это надпочечники скажут спасибо), сладкий красный перец и дыня богаты каротиноидами. Благодаря витамину С улучшается усвоение железа из растительных и из животных продуктов.

2. Витамин Е: для борьбы со свободными радикалами, красивого загара и устойчивости к ультрафиолету.

Витамин Е, содержащийся в основном в жирных продуктах: орехи, семена, масла, являются мощным антиоксидантом и настоящим витамином красоты! Эксперты установили, что витамин Е альфа-токоферол (АТ) - самый полезный из всех форм витамина Е. Мужчинам и женщинам нужно 15 мг ежедневно.

Что нужно есть:

Щелкайте семечки подсолнуха, добавляйте их в салаты, блюда из тушеных овощей и вареных цельных зерен

Ешьте орехи

Используйте чаще кедровое масло, оливковое, льняное и масло кунжута

3. Клетчатка помогает организму оставаться здоровым, а телу - быть в форме.

4. Кальций - жизненно необходим для здоровья нашего опорно-двигательного аппарата, т.е. костям и мышцам.

5. Магний - важный питательный элемент для костей, имунной системы, надпочечников и гормонального фона.

6. Витамин А и каротеноиды: для здоровых глаз и красоты загара.

Необходим для нормального зрения, роста тканей, нормального функционирования имунной системы.

7. Калий: для нервов и мышц.

Какие элементы питания необходимы организму летом (фото: instagram.com/dietolog_gogoleva)