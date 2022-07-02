Дієтолог назвала 7 необхідних елементів харчування влітку: що додати в раціон

1. Вітамін C: для здоров'я імунної системи, вважається одним з вітамінів краси.

Необхідний для виробництва колагену, підтримує нашу красу, бореться з вільними радикалами і токсинами, бере участь у всіх процесах в клітинах, піклується про пружність шкіри, м'язів. Допомагає організму боротися з бактеріями, інфекціями.

Добова потреба у Віт. С:

Чоловіки, 20 років і старше - 90 мг / добу

Жінки, 20 років і старше - 75 мг / добу

Організм не в змозі накопичувати або виробляти вітамін С, а витрачає багато (стрес + скачки цукру). Тому його потрібно споживати щодня, але тільки з продуктами харчування.

Ось що рекомендується їсти:

солодкий червоний перець - 142 мг

середнє ківі - 70 мг

апельсиновий сік - 170 г-61-93 мг

полуниця - 49 мг

варена брокколі - півчашки - 47 мг

диня - чверть середньої дині - 47 мг

лимон - в 100 г міститься 40 мг

Додатковий бонус: продукти, багаті вітаміном C, також забезпечують наш організм клітковиною і калієм (за це наднирники скажуть спасибі), солодкий червоний перець і диня багаті каротиноїдами. Завдяки вітаміну С поліпшується засвоєння заліза з рослинних і з тваринних продуктів.

2. Вітамін Е: для боротьби з вільними радикалами, гарної засмаги і стійкості до ультрафіолету.

Вітамін Е, що міститься в основному в жирних продуктах: горіхи, насіння, масла, є потужним антиоксидантом і справжнім вітаміном краси! Експерти встановили, що вітамін Е альфа-токоферол (АТ) - найкорисніший з усіх форм вітаміну Е. Чоловікам і жінкам потрібно 15 мг щодня.

Що потрібно їсти:

Клацайте насіння соняшнику, додавайте його в салати, страви з тушкованих овочів і варених цільних зерен

Їжте горіхи

Використовуйте частіше кедрову олію, оливкову, лляну і масло кунжуту

3. Клітковина допомагає організму залишатися здоровим, а тілу - бути у формі.

4. Кальцій - життєво необхідний для здоров'я нашого опорно-рухового апарату, тобто кісток і м'язів.

5. Магній - важливий поживний елемент для кісток, імунної системи, надниркових залоз і гормонального фону.

6. Вітамін А і каротеноїди: для здорових очей і краси засмаги.

Необхідний для нормального зору, росту тканин, нормального функціонування імунної системи.

7. Калій: для нервів і м'язів.

Які елементи харчування необхідні організму влітку (фото: instagram.com/dietolog_gogoleva)