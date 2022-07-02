Дієтолог назвала 7 необхідних елементів харчування влітку: що додати в раціон

Полиці в магазинах щосили рясніють яскравими назвами "ЕКО", "органічні продукти", "100% натуральний" і ін.І це чудово, що ми нарешті хочемо для себе кращого, корисного, природного раціону, де більше вітамінів, мінералів та інших корисних елементів.
Але чи знаєте ви, що саме і в якій кількості можна вживати? Де саме брати ці найважливіші і потрібні елементи, не переборщивши?
Нутриціолог-дієтолог Анна Гоголєва назвала 7 найнеобхідніших елементів харчування влітку і розповіла, в яких продуктах їх можна знайти.
Необхідний для виробництва колагену, підтримує нашу красу, бореться з вільними радикалами і токсинами, бере участь у всіх процесах в клітинах, піклується про пружність шкіри, м'язів. Допомагає організму боротися з бактеріями, інфекціями.
Добова потреба у Віт. С:
Організм не в змозі накопичувати або виробляти вітамін С, а витрачає багато (стрес + скачки цукру). Тому його потрібно споживати щодня, але тільки з продуктами харчування.
Ось що рекомендується їсти:
Додатковий бонус: продукти, багаті вітаміном C, також забезпечують наш організм клітковиною і калієм (за це наднирники скажуть спасибі), солодкий червоний перець і диня багаті каротиноїдами. Завдяки вітаміну С поліпшується засвоєння заліза з рослинних і з тваринних продуктів.
Вітамін Е, що міститься в основному в жирних продуктах: горіхи, насіння, масла, є потужним антиоксидантом і справжнім вітаміном краси! Експерти встановили, що вітамін Е альфа-токоферол (АТ) - найкорисніший з усіх форм вітаміну Е. Чоловікам і жінкам потрібно 15 мг щодня.
Що потрібно їсти:
Необхідний для нормального зору, росту тканин, нормального функціонування імунної системи.
Які елементи харчування необхідні організму влітку (фото: instagram.com/dietolog_gogoleva)
Нагадаємо, раніше дієтолог розповіла, що категорично не можна їсти і пити в спеку.
А також були названі основні помилки, які заважають схуднути влітку.