Дієтолог назвала 4 прості кроки, які допоможуть покращити здоров'я

Як покращити самопочуття

"У просунутому 21-му столітті, як і 5 тисяч років тому найціннішим багатством залишається здоров'я. На жаль, ніякі технології, ніякі гроші світу не здатні відновити здоров'я, коли воно втрачене: ми знаємо безліч історій, коли, маючи все, люди таки не могли купити здоров'я, Стів Джобс приклад", - пише експерт.

Скиталінська наголошує, що люди часто насміхаються із здорового харчування чи вважають пробіжку та дві години, віддані фізичним навантаженням, тратою цінного часу, який можна використати з більшою користю, ніж згинати-розгинати руки та ноги.

"Я багато років працювала з важкими пацієнтами, у відділенні інтенсивної терапії, з післяопераційними хворими і точно скажу, що більшість їхніх станів можна було уникнути", - наголошує дієтолог.

4 кроки для покращення самопочуття

Скиталінська радить дотримуватись 4 простих кроків для покращення самопочуття. А саме:

Якщо не звикли рухатись, зранку пройдіться швидким кроком на свіжому повітрі.

Їжте свіжі овочі та зелень щодня, горіхи, ягоди; їжте рідне українське і не ведіться на "заморські" "суперфуди". Їжте просто, що можна їсти сирим, їжте сирим. Не смажте. Інколи не їжте, це також корисно.

Навантажуйте тіло рухом. Рух "ремонтує" всі поломки в обміні речовин, захищає від безлічі хвороб, додає здорових років до життя.

Бережіть голову, свій мозок. Одним з найкращих відпочинків для нього є 7-9-годинний сон без телевізора, світла та екрану телефона.

"Здоров'я кожного з нас - це пазл із мільйонів інших пазлів у міцності нашої країни. Як наші воїни захищають Україну, так і ми - захищаймо наше здоров'я", - каже дієтолог.