Вчені назвали напій, який прискорює старіння і скорочує життя: дослідження

Нове дослідження доводить, що регулярне споживання алкоголю, навіть у помірних кількостях, завдає великої шкоди організму. Безпечних доз спиртного просто не існує.

Що показало дослідження

Алкоголь є токсичною, психоактивною речовиною, яка може викликати залежність. Міжнародне агентство з вивчення раку ще кілька десятиліть тому назвала його канцероген групи 1, тобто найвищого ризику, до якої також входять азбест, радіація та тютюн.

Нове дослідження показало, що немає значення, скільки ви п'єте, алкоголь все одно завдає шкоди організму. І що більше людина п'є, то катастрофічніші наслідки.

Науковці об'єднали результати понад 100 попередніх досліджень, в яких взяли участь майже 5 млн людей. Вчені дійшли висновків, що регулярне вживання алкоголю, навіть у помірних дозах, різко зменшує тривалість життя.

Яка доза алкоголю скорочує життя

Результати показали, що люди, які випивали щонайменше 25 г спиртного, наражалися на ризик смерті від хвороб, пов'язаних з алкоголем. Ризик зростав, якщо людина випивала 45 г.

Варто зазначити, що стандартний напій у більшості країн містить близько 14 г алкоголю чи менше. Тобто 25 г - це приблизно дві пляшки алкогольного напою.

Дослідження також показало, що учасники до 50 років, які епізодично випивали і були під наглядом науковців 10 років, мали більші ризики смерті.

Також дослідники виявили, що жінки страждають від алкоголю більше, ніж чоловіки. Учасниці дослідження, які споживали 25 г спиртного і більше на день, мали вищі ризики смерті, ніж чоловіки, які випивали стільки ж.

Це дослідження ще раз підтвердило рекомендацію Всесвітньої організації охорони здоров'я, що жодна кількість алкоголю не є безпечною для здоров'я.