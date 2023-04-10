Диетолог назвала 4 простых шага, которые помогут улучшить здоровье

На наше самочувствие оказывает влияние множество факторов. Недостаток сна и неправильный рацион способны медленно, но целенаправленно ухудшать здоровье. Не допустить этого можно благодаря простым действиям. Попытайтесь их придерживаться хотя бы в течение месяца и увидите положительный результат.
О том, какие 4 простых шага улучшают самочувствие, пишет диетолог Оксана Скиталинская на своей странице Facebook.
"В продвинутом 21-м веке, как и 5 тысяч лет назад самым ценным богатством остается здоровье. К сожалению, никакие технологии, никакие деньги мира не способны восстановить здоровье, когда оно потеряно: мы знаем множество историй, когда, имея все, люди не могли купить здоровье, Стив Джобс пример", - пишет эксперт.
Скиталинская отмечает, что люди часто насмехаются над здоровым питанием или считают пробежку и два часа, отданные физической нагрузке, тратой ценного времени, которое можно использовать с большей пользой, чем сгибать-разгибать руки и ноги.
"Я много лет работала с тяжелыми пациентами, в отделении интенсивной терапии, с послеоперационными больными и точно скажу, что большинство их состояний можно было избежать", - подчеркивает диетолог.
Скиталинская советует придерживаться 4 простых шагов по улучшению самочувствия. А именно:
"Здоровье каждого из нас - это пазл из миллионов других пазлов в прочности нашей страны. Как наши воины защищают Украину, так и мы - давайте будем защищать наше здоровье", - говорит диетолог.
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