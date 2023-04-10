Диетолог назвала 4 простых шага, которые помогут улучшить здоровье

Как улучшить самочувствие

"В продвинутом 21-м веке, как и 5 тысяч лет назад самым ценным богатством остается здоровье. К сожалению, никакие технологии, никакие деньги мира не способны восстановить здоровье, когда оно потеряно: мы знаем множество историй, когда, имея все, люди не могли купить здоровье, Стив Джобс пример", - пишет эксперт.

Скиталинская отмечает, что люди часто насмехаются над здоровым питанием или считают пробежку и два часа, отданные физической нагрузке, тратой ценного времени, которое можно использовать с большей пользой, чем сгибать-разгибать руки и ноги.

"Я много лет работала с тяжелыми пациентами, в отделении интенсивной терапии, с послеоперационными больными и точно скажу, что большинство их состояний можно было избежать", - подчеркивает диетолог.

4 шага для улучшения самочувствия

Скиталинская советует придерживаться 4 простых шагов по улучшению самочувствия. А именно:

Если не привыкли двигаться, утром пройдитесь быстрым шагом на открытом воздухе.

Ешьте свежие овощи и зелень каждый день, орехи, ягоды; ешьте родное украинское и не ведитесь на "заморские" "суперфуды". Ешьте просто, что можно есть сырым, ешьте сырым. Не жарьте. Иногда не ешьте, это тоже полезно.

Загружайте тело движением. Движение "ремонтирует" все поломки в обмене веществ, защищает от множества болезней, добавляет здоровые годы к жизни.

Берегите голову, свой мозг. Одним из лучших отдыхов для него является 7-9-часовой сон без телевизора, света и экрана телефона.

"Здоровье каждого из нас - это пазл из миллионов других пазлов в прочности нашей страны. Как наши воины защищают Украину, так и мы - давайте будем защищать наше здоровье", - говорит диетолог.