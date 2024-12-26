"Гра в кальмара": про що 2 сезон і де дивитися всі серії онлайн

Сьогодні, 26 грудня, вийшов другий сезон популярного у 2021 році південнокорейського серіалу про виживання "Гра в кальмара", знятого режисером Хван Дон Хеком.

Де дивитися 2 сезон "Гри в кальмара"

Другий сезон уже доступний на стрімінговому сервісі Netflix. Глядачі зможуть подивитися 7 серій в українському дубляжі. До слова, у першому сезоні "Гри в кальмара" їх було 9.

Зазначимо, що влітку 2024 року також стартували зйомки 3 сезону "Гри в кальмара", який глядачі зможуть подивитися вже у 2025 році.

Про що 2 сезон "Гри в кальмара"

У центрі сюжету знаходиться головний герой першого сезону, невдаха і колишній ігроман Сон Гі Хун.

Через три роки після перемоги в "Грі в кальмара" гравець 456 відмовляється від ідеї переїхати до США і повертається з новою метою - він вирішує боротися з системою і вступає в конфлікт з організаторами ігор. Гі Хун знову приєднується до загадкової гри на виживання разом із новими учасниками, які намагаються виграти 45,6 мільярда вон.

Також у другому сезоні братимуть участь персонажі, які вже з'являлися в серіалі: Лі Бен Хон (фронтмен гри), Ві Ха Чжун (молодий офіцер поліції, який шукав свого брата) і Кон Ю (вербувальник нових гравців).

У 2 сезоні "Гри в кальмара" буде багато молодих гравців: наприклад, вагітна дівчина, чоловік, який зустрічає власну матір, криптоінфлюенсер. У такий спосіб творці серіалу порушують важливу проблему - молодь частіше, ніж зрілі люди, беруть у борг, який з часом затягує їх у пастку.

Телеглядачі дізнаються і про нові правила гри: учасники отримають право голосувати за завершення змагань після кожного з конкурсів і піти з сумою, яку вони накопичили на той момент, якщо "за" проголосує більшість.

Крім того, режисер включив у серіал нові ігри, знайомі глядачам не тільки в Кореї, а й у всьому світі. Так, на кадрах із трейлера можна побачити "хрестики-нулики".

Про що 1 сезон серіалу "Гра в кальмара"

Серіал "Гра в кальмара" - південнокорейський психологічний трилер і драма. Сюжет зосереджений на групі людей, які опинилися у скрутному фінансовому становищі та погодилися брати участь у загадковій грі на виживання, з величезним грошовим призом для переможця.

Ігри, в які грають учасники, нагадують дитячі ігри, але з жорстокими й смертельними наслідками для тих, хто програв. Головний герой, Сон Гі Хун, - невдаха, який програв усі свої гроші та вирішив узяти участь у грі, щоб поліпшити своє життя. У процесі гри учасники стикаються з моральними дилемами й жахливими ситуаціями, які підштовхують їх до жорстоких вчинків заради виживання.

Серіал досліджує теми бідності, соціальної нерівності, жадібності, людської природи та боротьби за виживання в умовах екстремальних обставин. Він отримав міжнародне визнання завдяки яскравим персонажам, шокуючим поворотам сюжету та соціальній критиці.

Кадри з серіалу "Гра в кальмара" (фото: kinorium.com)