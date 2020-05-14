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Диагноз Заворотнюк раскрыли Путину: ситуация не настолько тревожная

STYLERПерсоны    14.05.2020 - 18:42
Диагноз Заворотнюк раскрыли Путину: ситуация не настолько тревожная
Анастасия Заворотнюк (Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Врачи рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк и почему не хотят использовать новые методы терапии

Анастасия Заворотнюк лечится в Центральной клинической больнице при Управлении делами президента РФ. Врачи официально обнародовали диагноз актрисы - глиобластома (злокачественная опухоль мозга), а также раскрыли некоторые детали о состоянии здоровья 49-летней звезды сериала "Моя прекрасная няня".

По словам директора российского Института молекулярной биологии им. Энгельгардта Александра Макарова, родственники Заворотнюк передали медикам клетки ее опухоли. В институте уже изучили эти материалы.

Также сообщается, что Макаров проинформировал президента РФ Владимира Путина на совещании с сотрудниками института о том, что специалисты уже подобрали вирусы, которые могут разрушить опухоль Заворотнюк. Об этом передает канал "НеМалахов".

Так, разработанные институтом технологии для борьбы с терминальной стадией рака могут быть использованы в лечении "няни".

В то же время директор института молекулярной биологии отметил, что у актрисы "ситуация не настолько тревожная", чтобы прибегать к новым методам терапии.

Макаров объяснил, что специалисты проводят испытания вирусов на добровольцах, у которых 4-я стадия и "им нечего терять".

"Есть случаи, когда происходит ремиссия и больные возвращаются к нормальной жизни", - добавил он.

Ранее мы писали о том, что дочь Заворотнюк сделала откровенное признание о маме. Анна рассказала, что ее мать очень сильно ей помогла преодолеть страх, который у нее возник после переезда в США, где она поступила в университет.

Автор: Мария Бойко

Теги Новости Украины болезньновости шоу-бизнесаАнастасия Заворотнюк
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