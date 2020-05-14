Діагноз Заворотнюк розкрили Путіну: ситуація не настільки тривожна

Анастасія Заворотнюк (Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Лікарі розповіли про лікування Анастасії Заворотнюк і чому не хочуть використовувати нові методи терапії

Анастасія Заворотнюк лікується в Центральній клінічній лікарні при Управлінні справами президента РФ. Лікарі офіційно оприлюднили діагноз актриси - гліобластома (злоякісна пухлина мозку), а також розкрили деякі деталі про стан здоров'я 49-річної зірки серіалу "Моя прекрасна няня".

За словами директора російського Інституту молекулярної біології ім. Енгельгардта Олександра Макарова, рідні Заворотнюк передали медикам клітини її пухлини. В інституті вже вивчили ці матеріали.

Також повідомляється, що Макаров поінформував президента РФ Володимира Путіна на нараді з працівниками інституту про те, що фахівці вже підібрали віруси, які можуть зруйнувати пухлину Заворотнюк. Про це передає канал "НеМалахов".

Так, розроблені інститутом технології для боротьби з термінальною стадією раку можуть бути використані в лікуванні "няні".

Водночас директор інституту молекулярної біології зазначив, що у актриси "ситуація не настільки тривожна", щоб вдаватися до нових методів терапії.

Макаров пояснив, що фахівці проводять випробування вірусів на добровольцях, у яких 4-я стадія та "їм нема чого втрачати".

"Є випадки, коли відбувається ремісія і хворі повертаються до нормального життя", - додав він.

Раніше ми писали про те, що дочка Заворотнюк зробила відверте визнання про маму. Анна розповіла, що її мати дуже сильно їй допомогла подолати страх, який у неї виник після переїзду до США, де вона поступила в університет.

Автор: Марія Бойко