Проблемы с щитовидкой: медики назвали симптомы, которые должны насторожить

Врачи назвали признаки проблем с щитовидной железой, на которые мы не обращаем внимания
Проблемы с щитовидной железой часто не проявляют себя очевидными симптомами или они бывают такими, что человек не задумывается о том, что со здоровьем что-то не так.
Специалисты отмечают, что подтвердить наличие проблем со щитовидкой помогут только анализы. Но есть симптомы, которые сигнализируют о том, что нужно обратиться за консультацией к эндокринологу. Об этом пишет издание Lenta.ua.
Это первые признаки того, что есть проблемы со щитовидной железой. По словам медиков, в таких случаях вырабатывается большое количество тех или иных гормонов. Они провоцируют дисбаланс и вызывают ряд побочных эффектов. Есть еще ряд симптомов, которые дают основания думать, что есть нарушение в работе эндокринной системы.
Для того чтобы выяснить причину таких симптомов, необходимо сдать подробный анализ крови. При концентрации гормонов тетрайодтиронина и трийодтиронина – можно говорить о недостаточности работы щитовидной железы. Обычно в таких случаях наблюдается заметное изменение общего состояния здоровья, а также могут возникать нарушения в других внутренних органах человека.
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