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Проблемы с щитовидкой: медики назвали симптомы, которые должны насторожить

Вторник 14 июля 2020 22:45
Проблемы с щитовидкой: медики назвали симптомы, которые должны насторожить
Врачи назвали симптомы проблем с щитовидкой (Фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Врачи назвали признаки проблем с щитовидной железой, на которые мы не обращаем внимания

Проблемы с щитовидной железой часто не проявляют себя очевидными симптомами или они бывают такими, что человек не задумывается о том, что со здоровьем что-то не так.

Специалисты отмечают, что подтвердить наличие проблем со щитовидкой помогут только анализы. Но есть симптомы, которые сигнализируют о том, что нужно обратиться за консультацией к эндокринологу. Об этом пишет издание Lenta.ua.

  • Постоянная слабость
  • Подавленное настроение
  • Неконтролируемый набор лишнего веса

Это первые признаки того, что есть проблемы со щитовидной железой. По словам медиков, в таких случаях вырабатывается большое количество тех или иных гормонов. Они провоцируют дисбаланс и вызывают ряд побочных эффектов. Есть еще ряд симптомов, которые дают основания думать, что есть нарушение в работе эндокринной системы.

  • Учащенное сердцебиение
  • Выпадение волос
  • Повышенное давление
  • Изменчивое поведение
  • Усиленная потливость
  • Постоянное беспокойство

Для того чтобы выяснить причину таких симптомов, необходимо сдать подробный анализ крови. При концентрации гормонов тетрайодтиронина и трийодтиронина – можно говорить о недостаточности работы щитовидной железы. Обычно в таких случаях наблюдается заметное изменение общего состояния здоровья, а также могут возникать нарушения в других внутренних органах человека.

Напомним, ранее мы писали о том, что доктор Комаровский объяснил, почему коронавирусом заражаются не все.

А также рассказывали о том, что врачи назвали симптомы, которые говорят о развитии рака языка.

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